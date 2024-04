Meteo, previsioni per i primi di maggio: 3 giorni di pioggia (e anche neve)?

La fine del mese di aprile coincide con l'arrivo di una perturbazione atlantica, la n.10 del mese, i cui effetti si faranno sentire interessando così anche i primi giorni di maggio. Prevista una nuova ondata di maltempo in diverse regioni d'Italia con un sensibile calo di termico di anche -4/5° rispetto alle medie stagionali. Ecco le previsioni meteo.

Meteo Italia, che tempo farà l'1 maggio 2024?

Nella giornata di martedì 30 aprile è previsto un lento e graduale peggioramento del clima complice il passaggio della perturbazione n.10 del mese che segna il ritorno di piogge e rovesci in diverse regioni d'Italia. In particolare il maltempo si farà sentire in Sardegna e con il passare delle ore anche nelle regioni di Nord-Ovest e Toscana. Nel resto del paese bel tempo con sole e temperature in aumento.

Mercoledì 1 maggio gli effetti della perturbazione interesseranno buona parte dello stivale con condizioni climatiche di stampo autunnale, fenomeni temporaleschi e un calo delle temperature. Il clima si farà variabile e instabile per diversi giorni, anche tra giovedì 2 e venerdì 3 maggio, con un ridimensionamento delle temperature che scenderanno al di sotto dei valori del periodo.

Ma entriamo nel dettaglio con martedì 30 aprile. Nuvole in aumento sin dalle prime ore del mattino a Nord-Ovest e Isole con piogge e rovesci sulle Alpi occidentali e rovesci in Sardegna. Nel resto del paese tempo soleggiato ad eccezione delle Alpi, Lombardia, interno del Centro e Calabria dove sono previste nuvole. Con il passare delle ore cambia tutto: in serata, infatti, piogge e rovesci in Piemonte, Liguria, Toscana e Sardegna. Le temperature massime si assestano intorno ai 20° con picchi di 25-26° al Nord-Est, Centro-Sud e Isole.

Ma che tempo farà il 1 maggio? Nelle prime ore del mattino piogge e rovesci al Nord-Ovest, Sardegna, Toscana, Umbria, Lazio e in Sicilia. Durante la giornata il maltempo raggiungerà anche la Calabria tirrenica le zone di Nord-Est. In serata è possibile un miglioramento in Sardegna e Sicilia. Le temperature minime in lieve aumento, mentre in calo di 4-5° le massime.

La tendenza meteo dei primi giorni di maggio in Italia

Il mese di maggio inizia con una fase climatica instabile e variabile in Italia. Maltempo con piogge e rovesci in buona parte del paese per gli effetti della perturbazione atlantica n.10 di aprile che si farà sentire per tutti i primi giorni del mese. Gli effetti di questa vasta circolazione depressionaria si faranno sentire non solo nella giornata del Primo Maggio, ma anche giovedì 2 maggio con fenomeni temporaleschi previsti nelle regioni del Nord e tirreniche con forti temporali. Massima attenzione alle zone prealpine dove potrebbero generarsi alcune criticità a causa dei fenomeni abbondanti.

Torna anche la neve sulle Alpi, ma a quote elevate dai 2000 metri dei settori occidentali fino agli oltre 2500 di quelli orientali. Da venerdì 3 maggio la perturbazione dovrebbe abbandonare l'Italia, ma il clima resterà instabile e variabile con il rischio di piogge al Nordest e al Centro-Sud peninsulare.

Le previsioni meteo delineano un miglioramento del tempo nel weekend complice la rimonta dell'alta pressione, anche se nella giornata di domenica 5 maggio è previsto l'arrivo di un’altra perturbazione che potrebbe lambire le regioni settentrionali. In risalita le temperature con valori al di sopra della norma.