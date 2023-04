Meteo, previsioni 24 e 25 aprile: cosa ci attende durante il ponte?

Il weekend del 24 e 25 aprile è alle porte e milioni di italiani sono pronti a trascorrerlo magari fuori casa, ma come sarà il tempo? Le previsioni meteo e la tendenza delineano un clima instabile e variabile per il passaggio della perturbazione n.6 in arrivo da domenica 23 aprile nelle regioni del Nord.

Meteo, una nuova perturbazione al Nord: tornano piogge e temporali

Si preannuncia un weekend del 25 aprile incerto, climaticamente parlando, per chi ha deciso di passarlo tra un viaggio o una gita fuori porta. Le regioni del Nord, infatti, dalla giornata odierna dovranno fare i conti con il passaggio della perturbazione n.6 di aprile che determinerà un peggioramento del clima con temporali e piogge, anche di forte intensità, con un rinforzo dei venti meridionali ed occidentali. La tendenza meteo per il 25 aprile è ancora incerta, ma sicuramente l'Italia sarà attraversata da una nuova perturbazione, la n.7, i cui effetti questa volta si faranno sentire non solo al Nord, ma anche nelle regioni del Centro e Sud Adriatico. Nessun grande stravolgimento dal punto di vista delle temperature che si manterranno miti e stabili con valori al di sopra della norma.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, domenica 23 aprile: bel tempo e sole su Liguria, Emilia Romagna, coste dell’alto Adriatico, regioni centro-meridionali e Isole. Nuvole e annuvolamenti, invece, nelle regioni del Nord dove la situazione peggiorerà nel pomeriggio con l'arrivo di temporali e piogge che interesseranno anche la Toscana.

Meteo, le previsioni del weekend del 25 aprile: che tempo farà?

L'ultima settimana di aprile parte all'insegna del maltempo, visto che lunedì 24 aprile sono previsti temporali e rovesci intensi nelle regioni del Nord-Est, Emilia Romagna e buona parte delle regioni centrali. Non solo, da segnalare anche nevicate fino ai 1700 metri sulle Alpi Orientali. La situazione migliora nel pomeriggio a Nord-Ovest e in Emilia, ma le piogge si faranno sentire in Romagna, nelle zone interne e adriatiche del Centro, in Puglia e in Campania. Temperature in leggero aumento a Nord-Ovest e Sicilia dove sono previsti picchi di 25-26 gradi, mentre in lieve flessione a Nord-Est.

Dopo l'allontanamento della perturbazione n.6 del mese, vivremo una breve tregua climatica visto che nella giornata di martedì 25 aprile è previsto il passaggio della perturbazione n.7 del mese che riporterà pioggia e maltempo a Nord-Est, Centro e a Sud. A salvarsi solo le zona di Nord-Ovest, coste centrali tirreniche e le Isole. La perturbazione n.7 si farà sentire per la presenza di venti localmente anche intensi da ovest/nord-ovest con raffiche fino a 60-70 km/h sui mari occidentali. In leggero calo le temperature, in particolare nelle zone di Nord-Est e regioni centrali adriatiche. Nella giornata di mercoledì 26 è previsto un veloce miglioramento del tempo grazie anche al graduale rinforzo dell’alta pressione che tornerà ad abbracciare l’Italia.