Meteo, previsioni: nuova perturbazione sull'Italia con pioggia?

L'Italia dovrà fare i conti con una nuova perturbazione che riporterà piogge e maltempo in buona parte del Paese. Intanto al Centro-Sud si fanno ancora sentire gli effetti della precedente, ma tutto è destinato a peggiorare nelle prossime ore.

Meteo, piogge e temporali in Italia: ecco dove e quando

In arrivo un nuovo ed intenso sistema perturbato in Italia previsto tra martedì 25 e mercoledì 26 febbraio. Maltempo diffuso su buona parte del Paese con piogge forti e nevicate sulle Alpi a quote medio alte. Nonostante la nuova fase di maltempo le temperature si confermano stabili con valori leggermente al di sopra della norma. Il resto della settimana si delinea climaticamente instabile: dopo un graduale miglioramento meteo previsto tra giovedì e venerdì, il weekend sarà lambito dall'arrivo di una seconda perturbazione.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di martedì 25 febbraio: nuvole in buona parte del Paese con schiarite in Sicilia, Puglia e Basilicata. Non si escludono, durante la giornata, piogge e temporali nelle regioni del Nord, peninsulari e Sardegna. Torna anche la neve su Alpi centrali e occidentali intorno ai 1500 metri. Stabili le temperature lungo tutto lo stivale.



Mercoledì 26 febbraio schiarite su Valle d’Aosta, Piemonte e Ponente Ligure e Nuvole nel resto del Paese con il rischio di piogge e temporali su Veneto, Emilia, Romagna, regioni centrali, Campania, Basilicata, nord della Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna Settentrionale. Nevicate sulle zone alpine al di sopra di 1200-1300 metri. In calo le temperature al Nord-Ovest, stazionarie o in leggero aumento nel resto d’Italia.

Meteo, che tempo farà nei prossimi giorni?

La tendenza meteo per la settimana è all'insegna del maltempo che interesserà buona parte del Paese tra martedì 25 e mercoledì 26 febbraio. Un miglioramento è previsto da giovedì 27 febbraio complice l'allontanamento della perturbazione, anche se qualche temporale è previsto su Puglia, Basilicata, Calabria e nord della Sicilia. Schiarite nelle zone di Nord-Ovest e Sardegna. Le temperature si confermano stabili su valori del tutto normali visto il periodo.

Le previsioni meteo per la fine del mese di febbraio sono buone, visto che la giornata di venerdì 28 si preannuncia climaticamente tranquilla con un temporaneo rialzo della pressione atmosferica che determinerà un tempo per lo più stabile e asciutto. In calo leggermente le temperature minime, mentre le massime registreranno un aumento.

L'inizio del mese di marzo, che segna l'ingresso nella primavera meteorologica, è ancora incerto. Lo scenario che si profila è sicuramente non primaverile per l'arrivo di una nuova perturbazione che riporterà piogge e maltempo in buona parte del Paese. Come sempre vi invitiamo a seguirci per aggiornamenti e conoscere in tempo reale maggiori dettagli su questa evoluzione.