Meteo, le previsioni per Santa Lucia: dal caldo al freddo in pochi giorni? Ecco cosa ci attende

Occhi puntati sul meteo e sulle previsioni per Santa Lucia. Cosa dobbiamo aspettarci? Passeremo da temperature più calde a un clima più freddo nel giro di pochi giorni? E' in arrivo sull'Italia una nuova perturbazione che interesserà in primis il Centro - Nord e poi giovedì si sposterà al Sud, seguita da una temporanea irruzione di aria fredda. Ecco tutti i dettagli.

Meteo, le previsioni dei prossimi giorni: che tempo farà per Santa Lucia?

Cosa dicono le previsioni meteo per i prossimi giorni, che tempo farà per Santa Lucia? Ci attendono nelle prossime ore cieli molto nuvolosi su gran parte d’Italia, ma con scarse precipitazioni e temperature oltre la norma, specialmente al Centro-Sud e nelle Isole dove i valori sono anche di 4-5 gradi al di sopra della media climatica. La quarta perturbazione del mese di dicembre è molto debole e porta con sé poche piogge sulle regioni tirreniche e nevicate ad alta quota in Val d’Aosta e sulle Alpi di confine.

E' in arrivo, però, la perturbazione numero 5 del mese che porterà un nuovo peggioramento. Da oggi, mercoledì 13 dicembre, giorno di Santa Lucia, tale perturbazione raggiungerà il Centro-Nord per poi scivolare al Centro-Sud giovedì.

Le temperature? Dopo alcuni giorni in cui abbiamo registrato valori oltre la norma, da giovedì ritorneremo su valori invernali. A seguire questa perturbazione vi è un flusso di aria fredda che determinerà un calo termico a partire dalle regioni settentrionali.

I dettagli delle previsioni giorno per giorno

Controllando le previsioni meteo nel dettaglio possiamo dire che mercoledì 13, giorno di Santa Lucia, avremo cieli molto nuvolosi o coperti su gran parte del Centro-Nord. In mattinata possibili nevicate sulle Alpi oltre i 1.600 metri, piogge e rovesci si potranno verificare in:

Liguria

Lombardia

Nord-Est

Sulle regioni centrali, specialmente settori interni e tirrenici, invece, il tempo potrà peggiorare a partire dal pomeriggio, anche con il rischio di temporali. Nel corso della giornata resisteranno parziali schiarite su diverse regioni quali: Abruzzo, Molise, estremo Sud e Sicilia.

Giovedì 14 dicembre la perturbazione abbandonerà il Nord Italia, dove di conseguenza il tempo sarà in miglioramento, per attraversare le regioni centro-meridionali. Avremo piogge e rovesci più probabili e localmente moderati sul medio versante adriatico, in Puglia e nel basso Tirreno. La ventilazione settentrionale, che accompagna il transito della perturbazione, sarà più intensa sulla Sardegna e nel Canale di Sicilia, con il Maestrale da teso a forte. Ventoso anche l’arco alpino, con possibili episodi di Foehn nelle valli alpine e nelle zone pedemontane.

Tra venerdì 15 e sabato 16, arriverà poi aria più fredda che manterrà condizioni instabili e darà luogo ad una marcata intensificazione dei venti di Bora, Grecale e Tramontana. Come conseguenza assisteremo a un netto calo delle temperature dopo i valori insolitamente miti attesi in questa prima parte della settimana.