Meteo, le previsioni per gli ultimi giorni di gennaio: come si concluderà il mese?

Secondo le previsioni meteo per gli ultimi giorni di gennaio come si concluderà il mese? Cosa dobbiamo aspettarci? Tra correnti fredde e l'arrivo dell'Anticiclone delle Azzorre trascorreremo la giornata di lunedì e martedì con temperature leggermente altalenanti. Ecco tutti i dettagli.

Previsioni meteo per gli ultimi giorni di gennaio: che tempo farà?

Cosa dicono le previsioni meteo per gli ultimi giorni di gennaio? Domenica 29 l'inverno continua a farsi sentire grazie alle correnti fredde nord-orientali insistono ancora sull'Italia continuando a generare una nuvolosità compatta sul settore adriatico e ancora un po’ di instabilità all'estremo Sud.

Lunedì 30 gennaio, invece, arriverà da ovest dell’Anticiclone delle Azzorre e pertanto sull'Italia vi sarà un’attenuazione delle correnti fredde e il ritorno della stabilità in tutte le regioni. Cosa significa? Che si attende un conseguente rialzo delle temperature.

L'ultimo giorno del mese? Il 31 gennaio, tra la notte e la mattina, arriverà una nuova perturbazione con possibili sporadiche precipitazioni in Puglia, Calabria e Isole.

I dettagli delle previsioni per lunedì e martedì

Lunedì le previsioni meteo ci preannunciano tempo per lo più stabile in tutto il Paese. Qualche nuvola potrà coprire il cielo in Liguria, in Toscana, nelle regioni meridionali e sulle Isole. Si preannunciano inoltre velature in transito da Nord verso Sud. In serata nuvole in aumento nei settori alpini con possibili nevicate sulle zone di confine dell’Alto Adige. Cosa aggiungere? Ebbene con l'arrivo del bel tempo sull'Italia avremo ovviamente la possibile formazione di banchi di nebbia fra notte e primo mattino nella Pianura Padana centrale e sulle coste dell’alto Adriatico. Le temperature? Zotto lo zero al Nord e al Centro. Le massime saranno però in leggero rialzo.

Martedì 31 gennaio vi sarà nuvolosità variabile all'estremo Nord-Ovest, sul medio-basso Adriatico e nel settore ionico. Nel resto del Paese vi saranno piogge e rovesci su regioni tirreniche e Sardegna, anche di forte intensità sulle coste del medio-basso Tirreno e nell'ovest della Sardegna dove saranno possibili anche dei temporali. Piogge sparse anche su: Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige con neve in montagna oltre 1100-1400 metri. Le temperature? In rialzo al Nord.