Meteo, previsioni: ecco quando arriva una pausa dalle precipitazioni

Alternanza di sole e nuvole in Italia, ma nelle prossime ore è prevista una tregua dal maltempo. Attenzione: si tratta solo di una fase momentanea, visto che nel weekend è previsto un peggioramento. Al Nord ancora gelate in pianura nelle prime ore del mattino.

Meteo, stop al maltempo: alternanza di sole e nuvole in Italia

Clima instabile in Italia, ma sta per attenuarsi la forte ondata di maltempo che ha colpito il nostro paese durante il weekend dell'Immacolata complice il passaggio della perturbazione n.3 del mese. Un vortice di bassa pressione continua ad interessare il nostro Paese favorendo un clima instabile con piogge occasionali, freddo e vento.

Nelle prossime ore, tra mercoledì 11 e giovedì 12 dicembre, è previsto un miglioramento del tempo con uno stop alle piogge e temporali che hanno colpito la penisola negli ultimi giorni. Torna il sole anche al Nord, ma la tendenza meteo delinea un nuovo peggioramento nel fine settimana con il ritorno di piogge e temporali. Le temperature si confermano stabili con valori in linea col periodo.

Ma entriamo nel dettaglio con martedì 11 dicembre 2024: cielo nuvoloso e coperto da Nord a Sud e possibili schiarite su Calabria meridionale e Sicilia. Non si esclude il rischio di piogge seppur deboli in Emilia Romagna, Lazio, Campania, Calabria settentrionale e Isole e in forma isolata su val padana centro-occidentale, basso Piemonte, Toscana, Umbria, Basilicata e Puglia. Neve su Alpi occidentali piemontesi e Appennino emiliano fin verso 500-800 metri. Stabili le temperature massime.

Mercoledì 12 dicembre 2024 stop al maltempo con qualche isolato rovescio solo tra Marche e Abruzzo, Lazio e Calabria. Bel tempo e schiarite nel resto dell'Italia con le temperature minime in calo, in particolare al Nord dove tornano le gelate in pianura all’alba.

Che tempo farà nei prossimi giorni?

La tendenza meteo per la seconda parte della settimana delinea un clima stabile e soleggiato in buona parte del Paese. In Sicilia, Sardegna e Calabria è previsto un fronte instabile con nuvole e possibili piogge anche a carattere di rovescio. In calo le temperature nei valori minimi al Centro-Nord con gelate nelle prime ore del mattino in Val Padana, mentre le massime saranno sotto le medie al Nord e sopra in Sicilia.

Tra venerdì 13 e sabato 14 dicembre è previsto l'arrivo di un flusso di correnti sud-occidentali che favoriranno nuovamente un clima instabile con il rischio di piogge e temporali che interesseranno particolarmente le regioni del Sud.

Al Nord si delineano giornate nuvolose con poche piogge, mentre sulle Alpi occidentali si registrano deboli nevicate. Da domenica 15 dicembre è previsto un impulso in discesa dal Nord Atlantico con l'inizio di una nuova fase instabile e l'arrivo di aria più fredda. Come sempre per una conferma e maggiori dettagli vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.