Meteo, previsioni: neve sull'Appennino centrale, ecco quando e dove

La neve torna ad imbiancare l'Appenino Centrale in questi giorni complice il passaggio di una serie di perturbazioni. Con l'arrivo del primo fine settimana di dicembre che coincide con il weekend dell'Immacolata è prevista una nuova ondata di freddo e maltempo con temperature in picchiata. Ecco le previsioni.

Meteo, neve in arrivo Alpi e sull’Appennino centro-settentrionale anche sotto i 1000 metri

Il mese di dicembre è arrivato portando con sé un clima sicuramente più rigido rispetto a quello delle precedenti settimane. Il passaggio della prima perturbazione di dicembre ha riportato piogge e temporali in buona parte delle regioni del Centro-Sud, mentre al Nord persiste l'alternanza di sole e nuvole.

In vista del weekend dell'Immacolata cambia tutto complice l’arrivo di una fase meteo estremamente dinamica e movimentata sull’Europa e sull’Italia. Al via una circolazione atmosferica più rigida con un clima che si farà decisamente più invernale con il ritorno di freddo, gelo e nevicate fino a bassa quota.

Ad aprire questo nuovo scenario climatica sarà la perturbazione numero 3 di dicembre che si preannuncia intensa, in discesa dall’Atlantico settentrionale. L'arrivo della perturbazione n.3 di dicembre è previsto tra sabato 7 e domenica 8 dicembre, giorno dell’Immacolata.

Neve e temperature in calo per l'Immacolata dal Nord al Sud

La tendenza meteo, complice l'arrivo della perturbazione numero 3 di dicembre, delinea un clima sicuramente di stampo invernale con temperature in brusco calo, in particolare nelle regioni del Nord Italia. Non solo nel fine settimana dell'Immacolata previsti fenomeni temporaleschi, anche intensi, lungo tutto lo stivale. Dapprima il peggioramento interesserà le regioni del Nord per poi raggiungere anche il Centro-Sud.

Torna anche la neve sulle Alpi e sull’Appennino centro-settentrionale con la possibilità di nevicate anche a bassa quota sotto i 1000 metri nei settori alpini e prealpini. Attenzione anche al vento: sono previste, infatti, fortissime raffiche di vento oltre i 100 km/h sui mari attorno alla Penisola, sulle Isole e sui litorali tirrenici, con probabili mareggiate. In calo anche le temperature già da sabato 7 dicembre con i valori che in alcune regioni scenderanno anche sotto la media del periodo.