Meteo, previsioni: nebbia, sole e una veloce perturbazione

Maltempo in Italia con il ritorno di piogge e temporali nelle regioni del Nord con un miglioramento anche delle condizioni della qualità dell'aria. Sulle Alpi torna la neve in una settimana che si preannuncia climaticamente invernale. Scopriamo le previsioni dei prossimi giorni.

Meteo, una nuova perturbazione in Italia: tornano freddo e piogge

Si preannuncia una settimana all'insegna del maltempo complice il passaggio della seconda perturbazione di gennaio 2025 in transito da martedì 7 gennaio nelle regioni del Nord dove assisteremo ad un peggioramento delle condizioni meteo. Piogge e temporali, anche intensi, sono previsti non solo nelle regioni settentrionali, ma anche nelle zone di Nord-Est e versante tirrenico della Penisola. L'ondata di maltempo oltre a riportare piogge e temporali al Nord ha anche un effetto positivo sulla qualità dell'aria.

Se al Nord torna il maltempo nelle regioni del Centro-Sud affluisce una massa d'aria calda di natura sub-tropicale che determinerà un clima mite con temperature superiori alla norma. Attenzione: tra giovedì 9 e venerdì 10 gennaio è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione che delinea un possibile peggioramento delle condizioni meteo. In particolare nel fine settimana è possibile l'arrivo di una massa di aria fredda di origine artica.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di martedì 7 gennaio: tempo in miglioramento a Nord-Ovest, mentre alternanza di nuvole e piogge in Lombardia, Emilia Romagna e Nord-Est con la neve che torna sulle Alpi tra i 1000 e 1400 metri. Tempo nuvoloso anche nel resto del paese con temporali e rovesci in Toscana, Sardegna e Campania. Nel pomeriggio schiarite in Sardegna e nelle regioni del Nord, ma piogge residue ancora in Friuli Venezia Giulia e lungo le coste venete. In calo le temperature in Sardegna, mentre in aumento al Nord-Ovest. Nella giornata di mercoledì 8 gennaio ancora nuvole nelle regioni del Nord, ma anche Toscana, Umbria e Lazio. Piogge e rovesci in Liguria, Nord-Ovest della Toscana, mentre la neve torna ad imbiancare la Val d’Aosta e alto Piemonte. Da segnalare anche nebbie in pianura Padana. Nel resto del paese bel tempo con sole e temperature in aumento in Sardegna, mentre stabili altrove.

Che tempo farà nella prima settimana di gennaio 2025? La tendenza

Tra mercoledì 8 e giovedì 9 gennaio è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione che interesserà dapprima le regioni del Nord con piogge e temporali per poi dirigersi verso il resto del paese. Tra le zone più colpite dalla nuova ondata di maltempo ci sono: l’estremo Nord-Est, il Levante Ligure, le regioni tirreniche e i settori occidentali delle Isole. Non solo, da venerdì 10 gennaio è previsto anche l'arrivo di una massa d'aria fredda proveniente dai Balcani che farà crollare di tanto le temperature.

La tendenza meteo per il fine settimana delinea l'arrivo di una massa d'aria fredda artica che determinerà un ulteriore calo delle temperature lungo tutto lo stivale. Non sono previste piogge, anche se dal lato occidentale non si esclude l'arrivo di una nuova tempesta, ma la sua traiettoria è ancora incerta. Come sempre vi invitiamo a seguirci per conferme ed ulteriori aggiornamenti.