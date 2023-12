Meteo, le previsioni per Natale: alta pressione e clima mite. A Capodanno cambia tutto?

Un Natale dal clima mite e caldo in Italia. L'alta pressione è l'indiscussa protagonista della fine del mese di dicembre. Possibile un cambio di scenario per Capodanno. Ecco le previsioni meteo.

Meteo, le previsioni della vigilia e di Natale 2023

Clima stabile e sereno nella vigilia e giorno di Natale in Italia. Le vacanze natalizie sono all'insegna dell'alta pressione che continuerà a tenere lontane dall'Italia le perturbazioni di origine atlantica e l'aria polare. Non ci saranno piogge né tantomeno nevicate con le temperature che saranno di gran lunga superiori ai valori del periodo. Solo in alcune zone del Nord Italia previste nebbie nelle prime ore del mattino. Tutto potrebbe cambiare tra venerdì 29 e sabato 30 dicembre con l’arrivo sull’Italia di una perturbazione.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, domenica 24 dicembre: vigilia di Natale. Nuvole sparse in Liguria, Sardegna e Sicilia, ma senza piogge. Nel resto del paese bel tempo con sole. Le temperature massime in lieve calo in Italia, ma con valori di gran lunga superiori alle medie stagionali. Per la giornata di Natale, lunedì 25 dicembre 2023, foschi e strati di nubi nelle prime ore del mattino sulle pianure del Nord e lungo le coste venete ed emiliano-romagnole, ma anche in Umbria, Toscana, Lazio, e Campania e levante Ligure. Bel tempo con sole Alpi, Prealpi, regioni centrali adriatiche, Puglia e zone ioniche. Ancora in leggero calo le temperature al Nord.

Le previsioni meteo degli ultimi giorni di dicembre 2023: che tempo farà?

Martedì 26 gennaio 2023, giorno di Santo Stefano, nessun cambiamento di rilievo. Ancora bel tempo con sole e clima mite lungo tutto lo stivale con il rischio di qualche rapido annuvolamento in Pianura Padana, Liguria, Sardegna occidentale, ovest della Sicilia.

La tendenza meteo per le ultime giornate del 2023 segnalano un indebolimento dell'alta pressione complice l'arrivo di una nuova perturbazione che colpirà dapprima le regioni del Nord Italia con il ritorno di piogge e rovesci tra Liguria e alta Toscana. A seguire previsto l'arrivo di una seconda e ancora più intensa perturbazione che non intaccherà le temperature che resteranno sopra la norma.