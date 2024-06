Meteo prossimi giorni: cosa dicono le previsioni per la metà di giugno 2024?

L'Italia è ancora climaticamente divisa in due. Al Nord prosegue l'ondata di maltempo con piogge e rovesci intensi, mentre al Sud bel tempo con caldo, sole e temperature in aumento. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, che tempo farà a metà giugno in Italia?

Caldo e sole al Sud e Sicilia, mentre al Nord alternanza di sole e piogge con un clima instabile e variabile. Si presenta ancora spaccata in due l'Italia divisa un clima estivo nelle regioni meridionali e un clima misto tra afa e piogge al Nord. La situazione non è destinata a migliorare visto che nelle prossime ore è previsto l'arrivo della perturbazione n.5 di giugno dal Nord Europa che interesserà nuovamente le regioni settentrionali.

Una parziale attenuazione è prevista da giovedì 13 giugno complice l'allontanamento verso i Balcani della perturbazione, i cui effetti si faranno sentire nelle regioni del Centro. Da venerdì 14 giugno clima in miglioramento al Nord con sole, bel tempo e un aumento delle temperature, mentre al Sud e Isole ancora clima stabile e soleggiato grazie alla alta pressione africana.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni meteo. Dopo la giornata di mercoledì 12 giugno con sole e caldo al Sud e clima instabile e nuvoloso ad alto rischio di precipitazioni al Nord, nella giornata di giovedì 13 giugno le previsioni delineano bel tempo con sole in Sardegna e al Sud, mentre nuvole in Calabria e Sicilia. Al Nord-Ovest arrivano le schiarite con alternanza di nuvole e piogge tra Lombardia orientale, Liguria, Nord-Est, Toscana, Umbria, Marche, Appennino laziale e Abruzzo. Le temperature in calo in calo in Emilia Romagna e al Centro, a fine giornata anche all’estremo Sud e in Sicilia.

Meteo, la tendenza del weekend in Italia

Che tempo farà il weekend in Italia? Da venerdì 14 giugno 2024 ancora clima instabile e variabile per l'arrivo di una veloce perturbazione che porterà nuove piogge e temporali prima di lasciare il nostro paese diretta verso i Balcani e la Grecia lambendo così il medio Adriatico e le zone appenniniche del Centro-sud. Dopo l'abbassamento delle temperature nelle regioni del Centro-Nord per il passaggio della perturbazione n.5 di giugno, da venerdì 14 giugno è previsto un aumento con i valori che risaliranno nelle regioni settentrionali ritornando così nella media.

Tra sabato 15 e domenica 16 giugno è previsto il passaggio di una nuova perturbazione, la n.6 del mese, che interesserà le regioni del Nord con nuovi rovesci e temporali che insisteranno soprattutto sul settore alpino. Weekend con nuvole al Nord e in alcune regioni del Centro-Sud, ma temperature in aumento con i valori che sfioreranno i 30° al Sud e Isole. Le previsioni meteo per la prossima settimana delineano una situazione più tranquilla con tempo tempo stabile e un’ulteriore crescita delle temperature che a metà settimana supereranno anche i 35° in Sicilia e Sardegna.