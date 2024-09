Meteo, previsioni: maltempo e aria più fredda in arrivo, i dettagli

Occhi puntati sul meteo e sulle previsioni per i prossimi giorni. L'ondata di maltempo - concretizzata con l'arrivo dell’intensa perturbazione atlantica - la numero otto del mese - che imperversa e imperverserà soprattutto sul Nord Italia, si porterà dietro un'ondata di aria più fredda pronta a far calare, per qualche giorno, le temperature anche di 8-10 gradi da Nord a Sud. Ecco tutti i dettagli.

Meteo, previsioni: maltempo e freddo sull'Italia a fine settembre

Le previsioni meteo segnalano la presenza di una intensa perturbazione atlantica - la numero 8 del mese - responsabile di condizioni di tempo instabile. Nella giornata di sabato 28 settembre il maltempo, scivolando lungo i Balcani, lambirà anche le nostre regioni centro-meridionali e per questo motivo assisteremo allo sviluppo di locali rovesci o temporali. Nella stessa giornata la coda di un’altra perturbazione atlantica porterà un po’ di instabilità tra Lombardia e regioni di Nord-Est. Domenica 29 settembre, invece, la perturbazione numero 9 del mese, si allungherà sulle regioni centrali adriatiche.

Con due perturbazioni in concomitanza sull'Italia, cosa accadrà alle temperature? Ebbene se sabato le temperature al Sud saranno superiori alla norma e pienamente estive, nella notte tra sabato e domenica venti più freddi settentrionali sostituiranno gradualmente i tiepidi venti da sud, determinando un sensibile calo termico a partire dal Centro-Nord.

Le previsioni nel dettaglio

Cosa succederà regione per regione? Nello specifico sabato 28 settembre avremo tempo generalmente soleggiato al Nord-Ovest, ma anche su Toscana e Sardegna. Vi sarà nuvolosità variabile nel resto d’Italia con locali rovesci o temporali nel corso della giornata:

al Nord-Est,

Lombardia orientale,

Abruzzo,

Molise,

interno del Lazio,

Campania,

Puglia,

Calabria tirrenica

nord-est della Sicilia

Vi potranno essere inoltre isolati rovesci pomeridiani anche sulle Alpi occidentali. Le temperature saranno in calo al Centro-Nord, in Sardegna, Campania e nord Sicilia mentre i valori si manterranno prettamente estivi e prossimi ai 30 gradi in: Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Domenica 29 settembre una residua instabilità interesserà. tra la notte e il mattino, le regioni del medio e basso Adriatico dove comunque il tempo migliorerà già nel pomeriggio. Le correnti nord-occidentali che seguono il fronte, oltre che prevalentemente asciutte, saranno fresche con venti settentrionali sostenuti al suolo che determineranno la fine della fase “estiva” anche all’estremo Sud. Insomma le temperature temporaneamente risulteranno anche leggermente sotto la media da Nord a Sud.

Nei primi giorni della prossima settimana si prospetta una fase anticiclonica nell’area mediterraneo con tempo stabile e per lo più soleggiato soprattutto sulle regioni centromeridionali.