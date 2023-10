Meteo, previsioni: il ritorno del caldo anomalo estivo, ecco dove e quando

Le previsioni meteo per i prossimi giorni ci parlano sì dell'arrivo dell'autunno su diverse regioni d'Italia, ma anche il ritorno del caldo anomalo. Faremo ancora i conti con temperature più alte delle medie stagionali ed un clima che di autunnale pare avere ben poco, anzi che ricorda molto di più l'estate. Dove? Quando? Ecco tutti i dettagli nello specifico.

Previsioni meteo: il ritorno del caldo e di temperature oltre le medie

Le previsioni meteo ci preannunciano una settimana di metà mese piuttosto movimentata a causa del passaggio di alcune perturbazioni che riporteranno sull’Italia le piogge e un clima più consono al periodo. Dopo un primo calo termico al Centro-Nord, con effetti in espansione anche sulle regioni meridionali, eccetto in Sicilia, dove continua il caldo anomalo, vivremo giornate all'insegna dell'arrivo di nuove perturbazioni pronte a coinvolgere, rapidamente, anche la Sardegna, il Sud e zone limitrofe del Centro, per poi allontanarsi anch’essa verso levante.

Dopo la terza perturbazione nel giro di pochi giorni, però, a causa della presenza di una vasta depressione che si posizionerà sull’Europa occidentale, verrà favorita una nuova risalita di aria calda dal Nord Africa. Tra mercoledì e venerdì infatti vi sarà nuovo sensibile rialzo termico con temperature che potranno raggiungere picchi massimi anche oltre i 30 gradi sulle regioni meridionali e sul medio Adriatico.

Cosa cambia tra mercoledì e venerdì sull'Italia?

Come abbiamo visto il ritorno del caldo è associato ad una perturbazione, la terza della settimana e la numero quattro del mese che tra mercoledì e giovedì porterà piogge sul Nord-Est, la Lombardia e il settore intorno al Ligure fino all’alta Toscana. Nel resto d'Italia, però, a causa di questa perturbazione e della conseguente depressione le temperature saranno in aumento. Altra possibile causa di questp0 aumento è da riscontrare nei venti meridionali che soprattutto al Sud e nelle Isole riporteranno una massa d’aria decisamente calda e di stampo estivo.

Nella giornata di venerdì 20 ottobre avremo molto probabilmente aria molto calda verso il Meridione dove le temperature potranno avere una impennata. Avremo cioè valori da estate piena con locali punte vicine ai 35 gradi.

Quando finirà la nuova ondata di caldo? Nel weekend potrebbe avanzare da Ovest un’area depressionaria più incisiva e attiva in grado di portare condizioni di tempo tra il perturbato e l’instabile.