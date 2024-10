Meteo, le previsioni per Halloween e Ognissanti: domina l’anticiclone con sole e bel tempo

Bel tempo soleggiato da Nord a Sud in Italia grazie al dominio dell'alta pressione che proseguirà per tutto il weekend di Halloween e Ognissanti. Le previsioni delineano caldo anomalo con temperature al di sopra della media del periodo. Le previsioni.

Meteo, l'anticiclone domina l'Italia anche nel giorno di Halloween

L'Italia è alle prese con un fase di calma meteorologica causata dalla rimonta dell'alta pressione che sarà l'indiscussa protagonista della settimana e di tutto il weekend di Ognissanti. La stabilità atmosferica non riguarderà solo il nostro Paese, ma gran parte del continente con clima stabile ed asciutto senza piogge. In aumento anche le temperature con una fase di caldo fuori stagione e valori anche di 5-6° in più rispetto alla media del periodo. Anche sulle Alpi lo zero termico salirà dai 3000 metri fino alla soglia di 4000 metri.

Ma entriamo nel dettaglio con mercoledì 30 ottobre: bel tempo soleggiato da Nord a Sud, anche se non si escludono nuvolosità diffusa in Sicilia, Sardegna e Calabria. Nebbia nelle prime ore del mattino in pianura padana e nelle valli del Centro. In aumento le temperature lungo tutto lo stivale. Anche giovedì 31 ottobre, giorno di Halloween, bel tempo con cielo prevalentemente sereno.

Da segnalare il passaggio di un p0' di nuvole su Sicilia e Sardegna e la presenza di nebbie sulla valle padana, lungo le coste tra basso Veneto ed Emilia Romagna e nelle valli del Centro. Stabili le temperature con le minime e le massime al di sopra della media del periodo. Basti pensare che al Nord valori compresi tra 20 e 23°C e tra 21 e 27 °C al Centro-Sud ed Isole.

Che tempo farà nel weekend di Ognissanti? Le previsioni

Le previsioni meteo in vista del weekend di Ognissanti e dei Morti sono all'insegna della presenza dell'anticiclone africano. Il campo di alta pressione non molla la presa sull'Italia garantendo così un clima stabile e soleggiato con temperature miti e primaverili. Nella giornata di venerdì 1 novembre, Ognissanti, clima stabile da Nord a Sud con cielo sereno ad eccezione di qualche annuvolamento in Sicilia e Sardegna, ma senza piogge.

Nel weekend di sabato 2 e domenica 3 novembre nessun cambiamento: clima ancora stabile grazie all'alta pressione e temperature miti lungo tutta la penisola con picchi di anche 25° al Sud e Isole. Naturalmente per gli aggiornamenti vi rimandiamo alla tendenza successiva.