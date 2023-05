Meteo, previsioni fine settimana: che tempo farà sull'Italia

L'estate è ancora molto lontana. La conferma arriva dal meteo degli ultimi giorni in Italia alle prese con una ondata di maltempo senza precedenti che ha visto diverse regioni travolte e distrutte dall'alluvione. In primis l'Emilia Romagna dove si è arrivati a 15 mila evacuati e 14 morti. Le previsioni meteo del weekend e dell'inizio della nuova settimana non promettono bene.

Meteo Italia, il tempo del fine settimana: piogge e allerte

L'Italia è ancora attraversata da una forte perturbazione che farà sentire i suoi effetti per tutto il terzo fine settimana di Maggio. Piogge, rovesci e temporali, anche localmente intensi, sono previsti da Nord a Sud e in diverse regioni è scattata l'allerta meteo. In Emilia Romagna e Sicilia è allerta meteo rossa, la più pericolosa, mentre l'allerta arancione e gialla coinvolge altre regioni della penisola. Le previsioni meteo non delineano alcun cambiamento climatico; anzi persiste il maltempo da Nord e Sud complice anche l'arrivo della perturbazione n.6 del mese in risalita dal Nord Africa che segna il ritorno delle piogge da Nord a Sud. In Emilia Romagna i rovesci saranno più deboli rispetto ai giorni scorsi per persiste lo stato di allerta meteo rossa per rischio idraulico e idrogeologico.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, sabato 20 maggio 2023: nuvole in buona parte del paese con la pioggia indiscussa protagonista al Nord. Diverse le regioni interessate da temporali e rovesci anche insistenti: dalla Lombardia al Piemonte occidentale, ma anche nelle regioni centrali adriatiche, al Sud e Isole maggiori. Non si escludono forti piogge anche Sardegna, Sicilia, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria e Lazio. Le temperature massime in aumento al Nord, mentre calano al Sud con valori al di sotto della norma del periodo.

Meteo, le previsioni di domenica 21 maggio e dell'inizio settimana

Nella giornata di domenica 21 maggio 2023 ancora maltempo in diverse regioni d'Italia. Scatta l'allerta meteo rossa e arancione in Emilia Romagna e Sicilia, ma l'allarme meteo coinvolge anche diverse regioni tra cui il Piemonte, Lombardia, Lazio e tante altre. Domenica 21 maggio sono previste delle condizioni meteo stabili sui settori orientali del nostro Paese con qualche schiarite, ma il clima si conferma instabile caratterizzato da piogge e rovesci che si faranno insistenti lungo le Alpi occidentali, in Sicilia, Sardegna, Lazio e Toscana. In aumento le temperature e i venti si faranno più deboli.

Per la prossima settimana, l'ultima di maggio, è prevista una impennata delle temperature con valori dal sapore estivo e in linea con il mese di maggio. La settimana parte ancora con piogge e rovesci che, nella giornata di lunedì 22 maggio, interesseranno le zone interne di Sicilia, Sardegna, ma anche le regioni centrali tirreniche tra cui Puglia e in Calabria.