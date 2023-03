Meteo, previsioni fine settimana 25-26 marzo: cosa ci aspetta

L'ultimo weekend di marzo sarà all'insegna del bel tempo con temperature miti e primaverili. Tutto cambia da domenica, complice l'arrivo della perturbazione n.8 del mese, che segna il ritorno del freddo, piogge e un brusco calo termico. Ecco le previsioni meteo del fine settimana.

Meteo Italia, le previsioni del 24-25 marzo: sole e clima primaverile

Sono giornate di gran caldo in Italia con le temperature che hanno superato anche i 20° nelle regioni del Sud ed Isole. L'alta pressione sta regalando giornate primaverili lungo tutto lo stivale con tempo stabile, clima mite e temperature con valori di anche 6-7 superiori alla media del periodo. Solo nelle regioni del Nord l'alta pressione si è fatta sentire marginalmente con un clima instabile e qualche debole pioggia confinata verso la fascia alpina, prealpina e in Liguria. Tutto però è destinato a cambiare da domenica 26 marzo per il passaggio di una perturbazione, la n.8 del mese, che porterà una massa d'aria fredda dapprima al Nord e poi nelle regioni del Sud. Nei prossimi giorni, infatti, colpo di coda dell'inverno con temperature in calo e giornate invernali.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di venerdì 24 marzo: nuvole al Nord dove si segnala un tempo instabile con precipitazioni che interesseranno la fascia alpina, prealpina, Valle d’Aosta e Liguria centrale. Le temperature in calo su Alpi e Nord-Ovest, mentre in aumento sul medio Adriatico, al Sud e sulle Isole dove si sfioreranno anche i 22-23 gradi. Per sabato 25 marzo, invece, tempo perlopiù caldo e soleggiato. Qualche annuvolamento è previsto lungo l'estremo Nord-Est, regioni tirreniche ed Umbria. Ancora in aumento le temperature, in particolare al Sud e Isole.

Meteo, le previsioni dei prossimi giorni: domenica torna il freddo e la neve

Da domenica 26 marzo cambia nuovamente tutto. L'indebolimento dell’alta pressione lascia spazio all'arrivo di una massa d'aria fredda di stampo nord-atlantico che determinerà un peggioramento del tempo con piogge e rovesci nelle regioni Nord e Toscana. Il maltempo si spingerà, verso fine giornata, anche verso le regioni del Centro e del Sud. La neve, invece, è prevista sulle Alpi oltre 1400-1800 metri. In brusco calo le temperature al Nord, mentre al Centro-Sud resteranno stabili con valori superiori alla norma.

Anche lunedì 27 marzo farà freddo. Dopo le regioni del Nord, la massa d'aria fredda si sposterà verso il Centro-Sud accompagnata da forti venti nord-occidentali e raffiche burrascose sui mari di ponente e nelle Isole. Ma non finisce qui, visto che nella giornata di martedì 28 marzo è previsto un altro impulso di aria ancora più fredda in discesa dalle alte latitudini che interesserà anche il nostro paese e principalmente il Nord-Est e il settore adriatico. Da mercoledì 29 marzo previsto un miglioramento con una diminuzione dell'aria fredda e con un graduale ritorno a temperature normali.