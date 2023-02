Meteo, fine febbraio con piogge e nevicate a quote molto basse, la tendenza

Dopo l'alta pressione, l'Italia è alle prese con una nuova ondata di freddo e maltempo. La fine di febbraio, infatti, segna il ritorno delle piogge e nevicate nel nostro paese anche a quote molto basse. Ecco le previsioni dei prossimi giorni.

Meteo Italia, tornano le piogge al Centro-Nord

Dopo giorni di caldo anomalo e temperature con valori quasi primaverili, in questi giorni al via una fase più dinamica con il ritorno delle piogge, neve e un brusco calo delle temperature. Per l'ultimo fine settimana di febbraio è prevista una fase climatica molto più variabile e perturbata, complice il passaggio di una nuova perturbazione atlantica.

Un'ottima notizia per diverse regioni alle prese da settimane con un vero e proprio allarme siccità per via dell'assenza prolungata di piogge e nevicate. Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, mercoledì 22 febbraio: cielo in generale molto nuvoloso nelle regioni del Nord, ma anche in Toscana, Umbria e Marche. Nel resto del paese clima perlopiù nuvoloso con l'arrivo di locali e sporadiche piogge in Lombardia. Temperature in calo al Nord, ma stabili al Sud dove persistono valori primaverili con picchi di anche 18-20°.

Nella giornata di giovedì 23 febbraio, invece, cielo nuvoloso e coperto nelle regioni del Centro-Nord con piogge sparse che interesseranno anche la Toscana. La neve prevista sulle Alpi oltre i 1500 metri. Nuvole sparse anche in Puglia, Campania, Calabria e Sicilia. In calo le temperature principalmente nelle regioni settentrionali, mentre al Sud e Isole persistono valori anomali.

Meteo, le previsioni dell'ultimo weekend di febbraio

Dopo il passaggio di una debole perturbazione, nella giornata di venerdì 24 febbraio nuvole estese al Centro-Nord e piogge in Piemonte, Liguria e Toscana. Schiarite, invece, al Sud e Sicilia. Si tratta solo di una calma momentanea visto che con l'arrivo del weekend è previsto il passaggio di una nuova perturbazione in arrivo dal Mediterraneo occidentale che interesserà dapprima il Nord dove arriverà nuovamente il freddo. Sabato 25 febbraio, infatti, un vortice di aria fredda di origine artica è atteso sulle Alpi, ma anche lungo il settore alto Adriatico, Emilia-Romagna e poi Lombardia, Liguria, Toscana, Umbria e Marche. In questo transito previste anche nevicate in arrivo sulle Alpi centro-orientali.

Intanto il passaggio della perturbazione segna il ritorno delle piogge anche al Sud, in particolare in Sicilia e Sardegna e in diverse zone del Centro-Sud. Da domenica 26 febbraio aria fredda dapprima al Nord e poi nel resto del paese con precipitazioni al Centro-Sud. In calo le temperature soprattutto al Centro-nord.