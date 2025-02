⁠Meteo, previsioni: che tempo fa tra fine febbraio e inizio marzo?

L'Italia è nella morsa del maltempo complice il passaggio di una forte ed intensa perturbazione che ha riportato piogge e temporali in diverse regioni. Nonostante ciò le temperature restano alte con valori ben superiori alla media del periodo, ma tutto è destinato a cambiare nel weekend con l'irruzione di una massa d'aria fredda. Scopriamo le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, la fine di febbraio con piogge e maltempo?

Piogge e temporali su buona parte del Paese complice il transito della perturbazione n.7 del mese che tenderà ad allontanarsi solo da giovedì, anche se i suoi effetti si faranno sentire ancora sul medio Adriatico e al Sud. Il clima sarà di stampo autunnale - primaverile per via della presenza di una serie di tempeste che determineranno una nuova fase di maltempo, mentre nel fine settimana che segna l'ingresso nel mese di marzo si delinea l'arrivo di una nuova perturbazione con il ritorno di piogge diffuse, maltempo e una massa d'aria fredda.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di mercoledì 26 febbraio 2025: schiarite all’estremo Nord-Ovest, mentre cielo in prevalenza nuvoloso nel resto d’Italia, con il rischio di piogge su Nord-Est, Lombardia orientale, Levante ligure, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania e ovest Sicilia. Con il passare delle ore il maltempo raggiungerà anche il resto del Centro e buona parte delle regioni meridionali. Torna anche la neve intorno a 1200-1400 metri sulle Alpi orientali e l’Appennino settentrionale. Le temperature massime in lieve calo al Nord-Est, Toscana, Marche e Sardegna, in rialzo al Nord-Ovest. Giovedì 27 febbraio migliora il tempo al Nord, ma anche regioni centrali tirreniche e Sardegna. Cielo nuvoloso nel resto del paese con il rischio di piogge e temporali su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. In calo le temperature minime al Centro-Nord, mentre le massime in rialzo.

Che tempo farà nel primo weekend di marzo 2025?

La fine di febbraio, venerdì 28, delinea uno scenario climaticamente più tranquillo, ma con il rischio di nuvole e piogge. Nel weekend, il primo del mese di marzo, le previsioni meteo delineano un peggioramento e un deciso aumento del freddo. Se la giornata di venerdì 28 febbraio, ultimo giorno del mese, sarà climaticamente stabile con rasserenamenti al Nord, non si esclude qualche sporadica pioggia sull’alta Toscana e tra Lazio e Campania. In calo le temperature minime lungo tutto lo stivale.

Stando alle proiezioni meteo per il primo weekend di marzo è previsto il transito della prima perturbazione del mese che porterà lungo tutto lo stivale l'arrivo di una massa d'aria fredda dall’Europa orientale che determinerà un brusco calo delle temperature dapprima al Nord e regioni adriatiche. Nonostante con l'arrivo del mese di marzo si dà al via la primavera meteorologica, il clima tornerà dunque a farsi invernale con un sensibile calo delle temperature e una nuova ondata di maltempo che interesserà il medio versante adriatico, al Sud e sulle Isole maggiori. La tendenza meteo per i prossimi giorni delineano un miglioramento con un nuovo e marcato rialzo delle temperature. Come sempre vi invitiamo a seguirci per gli aggiornamenti sui prossimi giorni.