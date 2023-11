Meteo, previsioni prossimi giorni: che tempo farà nel fine settimana?

L'Italia sarà presto investita da una nuova intensa perturbazione. La numero 9 del mese di novembre in arrivo tra stasera e domani riporta piogge e maltempo lungo tutto lo stivale con un sensibile calo delle temperature. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni e del weekend.

Meteo Italia, l'alta pressione lascia spazio a piogge e maltempo: ecco quando

Nella giornata di giovedì 16 novembre l'alta pressione ha garantito in buona parte del paese un clima mite senza piogge con un tempo stabile e asciutto. Le temperature, in lieve flessione rispetto ai giorni scorsi, si mantengono ancora al di sopra della media stagionale. La situazione è destinata a cambiare da venerdì 17 novembre complice l'arrivo della perturbazione n.9 di novembre che segna il ritorno di piogge e rovesci in buona parte del paese. In particolare il Centro-Sud sarà colpito da piogge e forti raffiche vento in prevalenza di Libeccio e poi di Maestrale.

Non solo, la perturbazione sarà accompagnata anche una massa d'aria fredda che scivolerà lungo tutta la penisola provocando un sensibile calo delle temperature che toccheranno valori inferiori alle medie stagionali. Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di venerdì 17 novembre 2023: bel tempo e sole al Nord con qualche nube e nevicata sulle zone alpine di confine. Cielo per lo più nuvoloso nel resto del paese con il ritorno di piogge a carattere isolato a Centro-Sud. In calo le temperature massime per il passaggio di un'aria particolarmente fredda.

Le previsioni meteo del weekend: che tempo farà in Italia?

Il passaggio della perturbazione n.9 di novembre è destinata a durare poco. Da sabato 18 novembre, infatti, si allontanerà dall'Italia diretta verso l’Europa orientale. Questo allontanamento favorirà il consolidamento di un campo di alta pressione soprattutto nel weekend tra il 18 e il 19 novembre garantendo un clima stabile e mite lungo tutto lo stivale. In particolare sabato 18 novembre cielo sereno o poco nuvoloso da Nord a Sud. Solo in Sicilia e Puglia si segnala un qualche annuvolamento. La presenza dell'alta pressione e di un clima stabile non smorzerà l'aria fredda e il conseguente calo delle temperature che scenderanno anche per la presenza dei venti di Maestrale.

Domenica 19 novembre, invece, le previsioni delineano un aumento della nuvolosità in Liguria, alta Toscana e lungo l’arco alpino con il rischio di nubi sparse in Sardegna e nel Salento. Bel tempo e cielo sereno nel resto d'Italia con le temperature ancora in calo nei valori minimi. L'inverno sta arrivando?