Meteo, previsioni: che tempo farà nei prossimi giorni in Italia

L'Italia vive ancora una fase climatica instabile con il rischio di piogge e rovesci in diverse regioni del Centro-Nord. Non solo, aria fresca in arrivo con un brusco calo delle temperature. Intanto nuove perturbazioni in arrivo al Centro-Nord, nel weekend ancora al Centro-Sud. Le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, clima instabile e perturbato in Italia

Prosegue per il resto della settimana un clima instabile e perturbato nelle regioni del Nord Italia. Anzi nei prossimi giorni sono in arrivo nuove perturbazioni accompagnate da una massa d'aria più fresca che determinerà un calo generale delle temperature con valori al di sotto della media. Al Centro-Nord l'atmosfera sarà ancora molto instabile con il rischio di piogge e temporali.

Da giovedì 23 maggio è previsto anche l'arrivo di una nuova perturbazione, la n.10 del mese, che colpirà le regioni settentrionali. Nel weekend, invece, spazio alla perturbazione n.11 che interesserà principalmente le regioni del Centro-Sud.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di giovedì 23 maggio: tempo instabile al Nord con il rischio di piogge e rovesci da Nord-Ovest e Alpi, ma anche su Valpadana centrale e Venezie. Nelle regioni del centro alternanza di sole e nuvole con il rischio di piogge in Toscana. Temperature massime in leggero calo al Nord, mentre in aumento sul versante tirrenico e in Sardegna.

Che tempo farà nel weekend in Italia?

Gli ultimi giorni della settimana sono nel segno di correnti occidentali che muovono nuovi sistemi nuvolosi atlantici accompagnati da masse d'aria fresca. Venerdì 24 maggio clima instabile al Nord con il rischio di piogge e temporali in Lombardia, ma anche Piemonte. Clima più tranquillo nel resto del paese con qualche annuvolamento in Sardegna e Sicilia dove non si esclude qualche breve rovescio. In aumento le temperature al Nord, mentre stabili nel resto del paese con una media compresa tra i 18-26° e picchi di anche 27-29° al Sud.

Sabato 25 maggio è previsto il passaggio di una nuova perturbazione che coinvolgerà buona parte del paese con clima variabile ed incerto. Piogge nelle regioni del Nord, ma anche al Centro-Sud dove non si escludono rovesci e temporali.

Domenica 26 maggio gli effetti della perturbazione si sposteranno verso Sud-Est. Clima ancora instabile al Centro-Sud. L'inizio della settimana inizia nel segno di un clima instabile che interesserà le regioni dell'estremo Sud, bel tempo nel resto del paese. Naturalmente si tratta di proiezioni. Per conferme e maggiori dettagli si rimanda agli aggiornamenti dei prossimi giorni.