Meteo, previsioni: assaggio d'estate in Italia?

Giugno si apre all'insegna del caldo. Le temperature saranno in aumento e raggiungeranno punte fino a 35/37 gradi in numerose località. In particolare, le principali città del Centro-Nord, come Milano, Bologna, Firenze e Roma, si preparano a vivere giornate dal clima tipicamente estivo. Il fine settimana sarà caratterizzato da cieli sereni o leggermente nuvolosi e da una sensazione di caldo intenso.

Meteo, esplode il caldo ma attenzione ai temporali: le previsioni

Anche per la prossima settimana in Italia il tempo sarà stabile, abbondantemente soleggiato e con le temperature in progressivo aumento. Non mancheranno, però, alcune insidie, soprattutto al Nord, dove si farà sentire l’influenza di perturbazioni atlantiche. L’inizio della prossima settimana sarà all’insegna del tempo stabile su gran parte dell’Italia, ma già tra lunedì 2 e martedì 3 giugno al Settentrione si noteranno i primi segnali di cambiamento.

Un fronte atlantico, ovvero la linea di contatto tra masse d’aria diverse provenienti dall’Oceano, lambirà le regioni più a nord, portando con sé nubi e rovesci. Questo passaggio instabile sarà accompagnato da temporali, che si concentreranno in particolare sulle zone alpine e prealpine, con la possibilità di qualche sconfinamento verso le aree pedemontane e le porzioni settentrionali della pianura.

Questo cambiamento del tempo sarà accompagnato anche da un marcato abbassamento delle temperature nelle aree colpite dai fenomeni più forti. Dopo l'assaggio d’estate, si tornerà a un clima più primaverile, con temperature massime che, nei momenti di maltempo, difficilmente andranno oltre i 22-23°C. Al contrario, nelle zone che beneficeranno di cieli più sereni o che resteranno ai margini delle precipitazioni, il caldo continuerà a farsi sentire in maniera più decisa.

Caldo africano, quanto durerà la fase rovente?

L'anticiclone africano non abbandonerà presto il nostro Paese. Contrariamente a quanto inizialmente previsto, l’ondata di caldo non sarà breve. L’aria calda di origine africana, con temperature decisamente sopra la norma stagionale, continuerà a interessare l’Italia anche dopo il Ponte del 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica. Le proiezioni per i prossimi giorni suggeriscono che l’anticiclone subtropicale potrebbe mantenere la sua influenza almeno per tutta la prima settimana di giugno, e forse anche oltre.