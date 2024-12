Meteo, previsioni prossimi giorni: alta pressione ma temperature rigide?

La perturbazione numero 4 del mese è arrivata in Italia riportando piogge e maltempo in particolare nelle regioni del Centro-Sud e Isole con un temporaneo coinvolgimento anche di alcuni settori del Nord. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Maltempo in Italia: tornano le piogge al Centro-Sud e Isole

La tregua dal maltempo è già terminata visto che la perturbazione n.4 di dicembre sta transitando sul nostro paese riportando piogge e temporali nelle regioni del Centro-Sud, ma anche in Sicilia e Sardegna. Al Nord gli effetti della perturbazione si faranno sentire di meno, anche se non mancheranno delle nevicate, specie sulle Alpi Occidentali e sull’Appennino Settentrionale, con temperature in calo su valori rigidi ed invernali regalandoci il freddo tipico di dicembre. Nel weekend clima ancora instabile nelle regioni del Centro-Sud con piogge deboli ed intermittenti, mentre dalla prossima settimana si delinea il ritorno dell'alta pressione con condizioni climatiche più stabili.

Ma entriamo nel dettaglio con venerdì 13 dicembre, giorno di Santa Lucia: bel tempo con sole nelle Venezie, mentre nuvole nel resto del Paese con il rischio di piogge e temporali su Liguria, Piemonte, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e Isole. Torna anche la neve sulle Alpi Occidentali oltre 1000-1200 metri, mentre in serata il maltempo raggiungerà anche la Lombardia, l'Emilia Romagna, il resto del Centro e il nord della Puglia con la neve che su Alpi e Appennino Settentrionale scenderà anche intorno ai 800-1000 metri. Le temperature massime in leggero calo al Centro-Nord, in lieve crescita nelle Isole Maggiori.

Nella giornata di sabato 14 dicembre ancora nuvole al Centro-Sud con piogge intermittenti sulle regioni tirreniche e nelle zone interne della Sardegna. Al Nord annuvolamenti sparsi. Le temperature in lieve rialzo in particolare nelle regioni del Centro-Sud.

Che tempo farà nei prossimi giorni? La tendenza meteo

Le previsioni meteo delineano anche nella giornata di domenica 15 dicembre 2024 residue piogge al Sud, in particolare tra Puglia, Basilicata e Calabria, mentre bel tempo con sole al Centro-Nord. In calo le temperature nelle regioni del Sud dove il clima si farà più freddo e di stampo invernale. Nella prima parte della prossima settimana è previsto un miglioramento generale grazie al rinforzo dell'alta pressione che dovrebbe garantire bel tempo soleggiato fino a mercoledì-giovedì. In arrivo giornate di sole con poche nebbie in Val Padana.

Nella seconda parte della settimana è previsto un primo indebolimento dell'alta pressione complice l'arrivo di una nuova perturbazione atlantica. Al Sud previsto un momentaneo calo termico, ma le temperature tenderanno a risalire grazie all’alta pressione con valori ben superiori alla norma del periodo.