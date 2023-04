Meteo, ponte del 1° maggio 2023 con instabilità: sole e temporali, ecco dove

Le previsioni meteo per il ponte del 1 maggio delineano una condizione climatica variabile ed instabile in Italia. Dopo un'ondata di calore anomalo con temperature quasi estive, complice l'anticiclone e l'alta pressione, nei pressioni giorni è previsto il passaggio di una nuova perturbazione che riporterà pioggia e maltempo. Ecco dove.

Meteo Italia, la tendenza del weekend del 1 maggio

Dopo giorni di bel tempo, sole e temperature miti, da sabato 29 aprile cambia tutto. Complice l'indebolimento dell'alta pressione, in Italia è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione che interesserà dapprima le regioni del Nord-Ovest che dovranno fare i conti con una nuova ondata di piogge e rovesci. Non solo, il maltempo proseguirà anche verso le regioni Tirreniche, Sicilia e Calabria, e le zone interne del Centro-Sud. Nord-Est e Sardegna. Sul medio e basso Adriatico, invece, dopo un iniziale fase di temporali è previsto un miglioramento del tempo. Con il ritorno delle piogge è previsto anche un abbassamento delle temperature sia nei valori massimi che minimi. In aumento anche i venti.

Gli effetti della perturbazione si faranno sentire anche a cavallo del ponte dell'1 maggio che cade in occasione della festa dei lavoratori. Lunedì 1 maggio, infatti, la perturbazione si farà sentire in tutto il paese alle prese con una giornata di piogge e nuvole a eccezione di Sicilia e Sardegna.

Meteo: che tempo farà l'1 maggio?

Piogge e rovesci, anche intensi, sono previsti nella giornata di lunedì 1 maggio, festa dei lavoratori. Il passaggio della perturbazione in arrivo nelle regioni del Nord-Ovest da sabato 29 aprile farà sentire i suoi effetti in tutte le regioni riportando una nuova ondata di maltempo e un conseguente abbassamento delle temperature. Il 1° maggio fenomeni temporaleschi interesseranno da Nord a Sud a eccezione di Sicilia e Sardegna. Durante la giornata però è prevista un'alternanza di fasi piovose ed asciutte. In calo le temperature soprattutto nelle regioni del Centro-Sud.

Da martedì 2 maggio, invece, è previsto un miglioramento del tempo grazie al ritorno di bassa pressione. Solo in Emilia Romagna sono previsti temporali e rovesci, mentre un clima instabile e variabile insisterà su gran parte del Centro-Sud e sulla Sardegna. Mercoledì 3 maggio ancora piogge, ma questa volta lungo il medio Adriatico, Sud e Sicilia, mentre giovedì 4 interesseranno l'estremo Sud. Nel resto del paese, complice il rinforzo dell'alta pressione, è previsto bel tempo con sole e temperature in aumento.