Meteo, pioggia e maltempo: la fase instabile continua a imperversare sul Paese

L'Italia vive una fase climatica ancora instabile con la presenza di piogge e rovesci, in particolare nelle ore pomeridiane, e assenza del gran caldo. Nei prossimi giorni però temperature in aumento con valori quasi estivi. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo Italia, maltempo con piogge e rovesci anche di forte intensità

L'assenza di anticicloni si fa sentire in Italia alle prese con nuove ondate di maltempo e piogge che interesseranno principalmente le pianure del Nord nella prima parte della giornata. Sono previsti fenomeni temporaleschi anche intensi accompagnati a volte da violente grandinate e fortissime raffiche di vento. Non solo, da venerdì 9 giugno è previsto il passaggio della perturbazione n.3 di giugno che attraverserà tutte le regioni portando un aumento della nuvolosità. Stabili le temperature che si assesteranno su valori normali e in media con il periodo con qualche possibile rialzo nelle ore centrali della giornata.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di giovedì 8 giugno 2023: piogge e rovesci nelle prime ore del mattino in Friuli e successivamente lungo le Alpi, Appennini e pianura del Nord-Est. Nel resto del paese tempo perlopiù nuvoloso con possibilità di schiarite e sole al Centro-Sud. Stazionarie le temperature da Nord a Sud. Venerdì 9 giugno, invece, nuvole al Nord-Ovest e Sardegna con temporali e rovesci sulle Alpi occidentali. Nel resto del paese bel tempo, ma il passare delle ore ci sarà un aumento della nuvolosità con possibili rovesci sui rilievi del Nord, pianura padana occidentale, zona ovest dell’Emilia, Appennino centrale, Foggiano e Sardegna. Stabili le temperature con valori compresi tra 24 e 29 gradi.

Le previsioni meteo dei prossimi giorni e del weekend

Come sarà il tempo nel fine settimana? Gli effetti della perturbazione n.3 di giugno si faranno sentire per tutto il weekend con un clima instabile e variabile da Nord a Sud. La giornata di sabato 10 giugno inizia nel segno delle piogge Valle d’Aosta, Piemonte e settore adriatico tra Veneto e Abruzzo, mentre schiarite sono previste nelle Alpi orientali, Sardegna, Campania e Calabria. Nel pomeriggio l'instabilità climatica favorirà il presentarsi di temporali e rovesci sulle Alpi, Appennino settentrionale, zone interne e montuose e Friuli Venezia Giulia. In lieve calo le temperature anche se i valori resteranno compresi tra 27-28°.

Domenica 11 giugno, il clima instabile si farà sentire in particolare nelle zone di montagna nel settore appenninico dal Lazio e dall’Abruzzo fino alla Sila e lungo le Alpi con piogge e rovesci che successivamente interesseranno anche le pianure del Nord-Ovest. Temperature massime stabili o in lieve calo al Sud e nelle Isole, mentre in aumento al Nord e su Toscana e Lazio.