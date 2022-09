Meteo: piogge, temporali e un po' di neve nei prossimi giorni, ecco dove

Le previsioni meteo per i prossimi giorni annunciano l'arrivo di piogge, temporali e anche un po' di neve. Dove? Quando? Una nuova fase di maltempo, a quanto pare anche questa intensa, sta per abbattersi su parte dell'Italia. Ecco tutte le news in merito per scoprire che tempo farà prima del prossimo fine settimana e dell'inizio del mese di ottobre.

Previsioni meteo: nuova e intensa fase di maltempo

Che tempo farà? Una nuova intensa perturbazione di origine nord-atlantica - ovvero la numero 9 del mese - sta per abbracciare l’Italia e portare diffuso maltempo. Le previsioni meteo ci preannunciano che tra giovedì 29 e venerdì 30 settembre la pioggia imperverserà soprattutto al Nord, sulle regioni tirreniche e in Sardegna. Vi è la possibilità che si formino anche temporali di forte intensità. Non sono infatti da escludere violenti nubifragi e grandinate, specialmente nel versante tirrenico.

Questa fase perturbata non durerà a lungo. Sabato e domenica il tempo migliorerà su tutta Italia e ottobre inizierà nel migliore dei modi. Nel dettaglio giovedì 29 settembre vi saranno nuvole su gran parte dell'Italia. La pioggia è attesa in:

Toscana

Umbria

Lazio

Campania

Sardegna

a carattere più isolato su:

Marche

Calabria tirrenica

Sicilia Orientale

Visto l'arrivo del maltempo le temperature massime saranno in calo al Nord-Est, nelle regioni tirreniche e in Sardegna. Venerdì 30 settembre, invece, le nuvole raggiungeranno anche il Sud. Durante la giornata avremo rovesci e temporali su gran parte del Centro-Nord a eccezione delle coste abruzzesi e molisane. Si attende, infine, qualche rovescio o temporale su Campania, Sicilia e Sardegna. Le massime saranno in calo al Centro-Nord e in rialzo al Sud. Non si escludono, infine, deboli nevicate sul settore alpino centrale, intorno o poco sopra i 2000 metri di quota.

Che tempo farà nel fine settimana? Le tendenze

Quali sono le tendenze meteo per il fine settimana? Secondo le ultime previsioni vi sarà un generale miglioramento con condizioni di instabilità sabato 1 ottobre nelle regioni meridionali e ampi rasserenamenti al Centro-Nord in particolare nella giornata di domenica 2 ottobre.

L'alta pressione e la stabilità atmosferica potrebbero oltretutto accompagnarci nella prima decade di ottobre. Il clima sarà molto mite al Centro-Sud dove, in alcune zone, si potranno superare i 25 gradi, con punte prossime ai 30 gradi. Al Nord il clima sarà inizialmente di stampo più autunnale, ma con la tendenza a riportarsi oltre la norma.