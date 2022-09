Meteo, piogge e temporali sull'Italia nel primo weekend di settembre: ecco dove

Che fine settimana sarà? Le previsioni meteo preannunciano per questo weekend piogge e temporali sull'Italia. Dove? Quali regioni saranno interessate? Quali, invece, potranno già godere dell'atteso ritorno dell'anticiclone nordafricano e del caldo? Ecco tutti i dettagli.

Previsioni meteo: dove vi saranno piogge e temporali, le regioni interessate dal maltempo

Temporali, nubifragi e caldo estivo. Italia ancora una volta divisa in due. Durante questo weekend dovremo fare i conti con gli effetti della perturbazione numero 2 di settembre.

In generale sabato potrà piovere sulle regioni centro-settentrionali, ma pian piano la perturbazione si sposterà anche su parte del Sud nella giornata di domenica. Il suo transito sarà accompagnato da piogge e temporali con il rischio di fenomeni localmente intensi.

A non dover far i conti con il maltempo, però, saranno le estreme regioni meridionali dove gli afflussi di aria calda subtropicale manterranno un clima ancora decisamente caldo. Qui persisterà il bel tempo e la colonnina di mercurio arriverà anche oltre i 30 gradi. Si tratta solo di un assaggio del ritorno dell'estate e del caldo perché all’inizio della prossima settimana l'anticiclone tenderà ad espandersi verso l’Italia e l’Europa centro-orientale.



Sabato e domenica: ecco che tempo farà e dove vi saranno i temporali



Secondo le ultime previsioni meteo nella giornata di sabato vi sono schiarite su gran parte del Sud e in Sicilia. Nel resto dell'Italia, invece, il tempo è più variabile e a tratti instabile.

A rischio pioggia e temporali vi sono:

il Nord-Ovest

l'Emilia Romagna

la Toscana

le Alpi orientali

il Veneto

l'Umbria

l'alto Lazio

le Marche

l'Abruzzo

Non sono da escludere fenomeni di forte intensità soprattutto tra: Liguria, Toscana e Lazio.

Per quanto riguarda le temperature l'Italia risulterà essere divisa in due. Massime in leggero calo al Nord-Ovest e in Toscana, dove non si andrà oltre i 25-26 gradi, caldo invece al Sud e sulle Isole dove si registreranno tra i 33-35 gradi.

Domenica, invece, ci si attende tempo soleggiato su: Calabria, Sicilia e - inizialmente - anche sul resto del settore ionico. Brevi rovesci potrebbero interessare le Alpi occidentali, i rilievi veneti e friulani e l’Emilia Romagna meridionale. Nel resto del Paese il tempo resta invece ben più variabile e instabile con possibili rovesci o temporali a partire da: Sardegna settentrionale, regioni centrali tirreniche e Campania, Basilicata e Puglia.