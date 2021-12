E' ufficialmente iniziata la settimana del Natale! Dopo un vortice di aria fredda che ha visto la colonnina di mercurio scendere al di sotto dello zero termico in diverse regioni d'Italia, la settimana natalizia è iniziata con un clima sereno e stabile nonostante la presenza un flusso di aria fredda con temperature rigide durante la sera. Se i primi giorni della settimana delineano un miglioramento delle condizioni meteo con sole in buona parte dello stivale, le previsioni meteo per il giorno di Natale e Santo Stefano non sembrano seguire questa direzione.

Pioggia a Natale e Santo Stefano: ecco dove

Preparate gli ombrelli perché sarà un Natale bagnato! Proprio così, le previsioni meteo per il 25 dicembre 2021 non sono incoraggianti visto che è in arrivo una vera e propria svolta con l'arrivo di piogge e temporali in diverse regioni italiane. Nei prossimi giorni si prevede una nuova ondata di maltempo con temporali e cielo nuvoloso in buona parte dello stivale. Se i primi giorni della settimana, per intenderci quelli dei preparativi del Natale, sono buoni con sole e cielo sereno, da giovedì 23 dicembre in arrivo le prime deboli piogge. In particolare l'antivigilia del Natale segnerà un aumento considerevole di nubi su tutta la Pianura Padana, Liguria, Sicilia e versante tirrenico del Centro-Sud.

Non solo, piogge deboli sono previste in diverse zone d'Italia: il settore tirrenico del Centro, ma anche Liguria e Sicilia. Con il peggioramento delle condizioni meteo in leggero calo anche le temperature in Val Padana e alta Toscana dove si registreranno anche venti deboli e mari poco agitati.

Vigilia di Natale con la pioggia? A rischio Piemonte, Lombardia e Nord-Est Italia

La vigilia di Natale si preannuncia senza neve, ma con la pioggia. Venerdì 24 dicembre 2021 milioni di italiani sono pronti a celebrare l'arrivo del Santo Natale con amici e parenti con il tradizionale cenone della vigilia, ma non potranno contare su un clima favorevole. Le previsioni per la vigilia di Natale, infatti, non sono incoraggianti visto che, con l'arrivo di correnti instabili su buona parte dell'Italia, sono previsti temporali e rovesci in diverse regioni. A rischio pioggia: la Regione Liguria, ma anche la zona nord della Toscana, mentre dal pomeriggio della vigilia la situazione dovrebbe peggiorare anche in Lombardia, Piemonte e nella zona Nord-Est. La pioggia cadrà anche sulle Alpi dove è prevista neve sulle quote tra gli 800 e 1000 metri.