Meteo, picco dell’ondata di calore con temperature oltre i 40 gradi: le previsioni per i prossimi giorni

Caldo intenso. Le previsioni meteo per quest'ultima settimana di luglio mettono in evidenza che a essere protagonista sarà l'anticiclone africano. Da Nord a Sud si potranno raggiungere pertanto punte intorno ai 40 gradi. Faremo i conti con tanto sole e una nuova ondata di caldo davvero intensa. Ecco tutti i dettagli.

Le previsioni meteo: picchi fino a 40 gradi per fine luglio

Secondo le ultime previsioni meteo prosegue il dominio dell'alta pressione africana sull'Italia. Il caldo andrà però via via intensificandosi fino a raggiungere punte intorno ai 40 gradi. Nello specifico l’alta pressione africana occuperà il Mediterraneo centrale e l’Italia nel corso di gran parte della settimana e per questo motivo avremo tempo stabile, con l’eccezione di un possibile sviluppo di temporali pomeridiani sulle Alpi, e grande caldo. Le temperature massime, ad esempio, si manterranno ancora su valori superiori alla norma, con punte intorno ai 40 gradi in diverse zone tra cui vi sono:

Toscana

Umbria

Lazio

Campania

Isole (Sardsegna e Sicilia)

Come se non bastasse è previsto un ulteriore rialzo termico nella parte centrale della settimana anche nella pianura padano-veneta. La tendenza proprio per la seconda parte della settimana resta però ancora piuttosto incerta. Per il momento i modelli mostrano il profilarsi una fase instabile al Nord e in Toscana tra la fine di giovedì e la giornata di venerdì. Potranno verificarsi temporali anche in pianura e il conseguente abbassamento delle temperature. Seguiranno però ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni perché occorre comprendere bene come evolverà la situazione.

Le previsioni nel dettaglio

Oggi pomeriggio, lunedì 29 luglio 2024, avremo un temporaneo aumento delle nuvole su Alpi e Appennini con la possibilità di isolati e brevi rovesci soltanto sui rilievi abruzzesi. Il caldo sarà ancora intenso e afoso. Avremo solo un lieve calo delle temperature al Nord-Est e sul versante adriatico.

Martedì 30 luglio ancora tempo stabile e soleggiato. Al mattino potrà verificarsi qualche annuvolamento sulla Calabria tirrenica e al Nord tra Piemonte, Lombardia, Trentino e Prealpi venete ma in graduale diradamento. Nel pomeriggio si potrà avere un po’ di nuvolosità sulle zone montuose del Nord, della Calabria e della Sicilia, ma con basso rischio di fenomeni. Le temperature saranno in lieve calo al Centro-Sud tra il settore appenninico e il versante adriatico. Avremo però picchi di 37-38 gradi sulle regioni tirreniche e nelle due Isole maggiori.

Mercoledì 31 luglio avremo tempo soleggiato e grande caldo su tutta Italia. La calura e l’afa si faranno sentire anche di notte e le temperature ben oltre la norma che raggiungeranno massime diffusamente sopra i 32-33 gradi con molte località intorno ai 35 e punte a sfiorare i 40, in particolare al Centro-Sud.

Tendenze inizio agosto: calo delle temperature?

Le tendenze per l'inizio del mese di agosto sottolineano l'arrivo di una parziale flessione dell’anticiclone, in particolare al Nord. Tra la fine di giovedì 1 e venerdì 2 potrebbe transitare, secondo le attuali proiezioni, un fronte instabile in grado di determinare una fase di rovesci o temporali non solo nelle Alpi, ma anche su zone di pianura in tutto il settore a nord del Po.