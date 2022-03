Meteo, perturbazione in arrivo il 30 e 31 marzo con vento forte, piogge e temporali anche al Nord

Le previsioni meteo per gli ultimi giorni del mese di marzo non saranno affatto primaverili. Per mercoledì 30 e giovedì 31, infatti, è atteso un peggioramento delle condizioni climatiche con il ritorno di vento e pioggia lungo tutto lo stivale. Scopriamo le regioni interessate.

Meteo, mercoledì 30 marzo: arriva una perturbazione atlantica

La primavera appena arrivata lascia spazio a un colpo di coda della stagione invernale. Nel passaggio dal mese di marzo a quello di aprile, infatti, assisteremo a un peggioramento del tempo con l'arrivo di forte vento accompagnato da piogge che interesseranno buona parte del paese. Una fase meteorologica che potremmo definire perturbata che segna il ritorno dei temporali da nord a sud.

Dopo mesi di siccità, le regioni del Settentrione saranno finalmente colpite da rovesci e piogge di carattere sparso grazie all'arrivo, da mercoledì 30 marzo, di una perturbazione atlantica proveniente dalla Penisola Iberica. La perturbazione n°6 del mese di marzo sarà accompagnata anche da venti di Scirocco che soffieranno su tutto il paese portando piogge e rovesci. I primi temporali sono previsti al centro-nord e successivamente anche il sud Italia: dalla Sardegna alla Campania, fino alla Basilicata e Puglia.

Le previsioni di giovedì 31 marzo: torna anche la neve

La situazione metereologica cambierà di poco giovedì 31 marzo, anche se sul finire della giornata assisteremo alla fine della perturbazione in primis nelle regioni del settentrione, fatta eccezione per l'estremo nord-est. Attenzione però la perturbazione n°6 di marzo sarà accompagnata anche dal ritorno della neve che cadrà oltre i 1500-1800 metri.

Le previsioni meteo però non segnalano un miglioramento neppure nei primi giorni di Aprile quando potrebbe verificarsi un nuovo colpo di coda della stagione invernale con l'arrivo di aria fredda dall'artico che interesserà dapprima l'Europa settentrionale e occidentale e successivamente anche il nostro Paese nel primo weekend di Aprile (venerdì 1, sabato 2 e domenica 3).