Meteo: perturbazione con pioggia e neve da Nord a Sud, peggioramento nella notte tra San Valentino e il 15 febbraio

Giornata di San Valentino all'insegna di freddo, pioggia e neve. Per la festa degli innamorati l'Italia è colpita da una nuova perturbazione che attraverserà lo stivale da lunedì 14 fino a mercoledì 16 febbraio con un deciso peggioramento previsto proprio da stanotte. Ecco le previsioni meteo e le zone interessate da questa nuova ondata di gelo.

Meteo: neve e pioggia al Centro-Nord, forti rovesci nelle regioni del Sud

Un'intensa perturbazione è in arrivo sul nostro Paese con un peggioramento delle condizioni climatiche previste già da stasera, lunedì 14 febbraio. La notte di San Valentino, quella che ci porterà al 15 febbraio, sarà all'insegna del maltempo con perturbazioni in diverse zone del Centro-Nord e il ritorno della neve prevista sia in diverse zone della pianura che in città.

Nella giornata di oggi, lunedì 14 febbraio, le prime avvisaglie del maltempo con rovesci in Liguria, Toscana, Lazio e Campania e nevicate sulle Alpi occidentali e nord Appennino. Durante il pomeriggio e le prime ore della sera, le piogge arriveranno anche in Pianura Padana (dopo quasi due mesi), verso l'alto versante adriatico e Sardegna con precipitazioni forti anche in Liguria. Al Nord giornata tipicamente invernale con freddo e nuvole con temperature in ribasso.

Nella notte tra il 14 e il 15 febbraio si registra un forte peggioramento che interesserà principalmente la regione Lombardia, il Nord Est e i settori tirrenici del Centro Italia. Previste precipitazioni intense, ma anche la neve a quote basse, lungo le Alpi e nella zona ovest della Lombardia e dell'Emilia.

Previsioni Meteo prossime ore, neve e gelo: una nuova perturbazione colpisce l'Italia

Non solo, la dama bianca potrebbe spingersi anche più in basso verso le zone di pianura. Le previsioni meteo per la giornata di martedì 15 febbraio segnalano piogge diffuse sull'est della Lombardia e sulle regioni nord-orientali, ma anche nevicate in collina. Rovesci previsti anche in Umbria, Toscana, Lazio e Campania dove si registreranno precipitazioni intense.

La perturbazione sarà accompagnata anche dalla presenza di venti miti e moderati su buona parte delle regioni del Sud Italia. Previsto un lieve aumento delle temperature lungo tutto lo stivale. La situazione tenderà a migliorare da mercoledì 16 febbraio con clima stabile al Centro Nord, mentre al Sud la perturbazione continuerà a farsi sentire con piogge e rovesci.