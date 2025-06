Meteo, pausa dal caldo africano? Le previsioni della settimana

Il dominio dell'anticiclone africano prosegue nelle regioni del Centro-Sud con caldo anomalo e temperature superiori alla media. Al Nord, invece, piogge e temporali anche di carattere intenso. Scopriamo le previsioni meteo.

Meteo, Italia divisa in due: sole al Centro-Sud e piogge al Nord

L'inizio del mese di giugno è nel segno dell'anticiclone africano che domina le regioni del Centro-Sud interessate da una ondata di calore anomala con afa e temperature di gran lunga superiori alla media del periodo. Nelle regioni settentrionali, invece, si registrano temporali e piogge anche di carattere intenso con il rischio di allerte meteo per criticità.

In particolare tra mercoledì 4 e giovedì 5 giugno è previsto il passaggio di una forte perturbazione che si farà sentire con nubifragi e grandinate in diverse regioni del Nord. Da venerdì 6 giugno si delinea un netto miglioramento del clima con il ritorno del sole e con una lieve intensificazione del caldo.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di mercoledì 4 giugno 2025: nuvole nelle regioni del Nord, a eccezione dell'alto Adriatico ed Emilia Romagna. Piogge e temporali sin dal mattino in Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia e Ponente Ligure. Con il passare delle ore il maltempo interesserà anche il Veneto e il Trentino Alto Adige con fenomeni temporaleschi intensi e il rischio di nubifragi, grandine e raffiche di vento. Bel tempo con sole al Centro-Sud con temperature che sfiorano i 33-34°.

Giovedì 5 giugno 2025 ancora bel tempo al Sud e Sicilia, mentre nuvole nelle regioni del Centro, Emilia Romagna e Sardegna. Al Nord tempo nuvoloso con il rischio di temporali intensi associati a grandinate accompagnate da forti raffiche di vento. In calo le temperature massime a Nord-Est, mentre punte di 33-34 gradi su medio Adriatico, Lazio, Sud e Sicilia. Venti deboli o localmente moderati meridionali.

La tendenza meteo in vista del weekend in Italia

Le previsioni meteo in vista del secondo weekend di giugno, sabato 7 e domenica 8, delineano la presenza dell’anticiclone nord africano destinato ad intensificarsi ancora di più in Italia raggiungendo anche le regioni del Nord. In particolare venerdì 6 giugno 2025 l'alta pressione si farà sentire nelle regioni settentrionali con un clima caldo e temperature in aumento con valori che supereranno le medie stagionali. Attenzione: non si esclude qualche annuvolamento e il rischio di brevi ed isolato rovesci pomeridiani nelle aree alpine e prealpine. Nessun cambiamento nelle regioni del Centro-Sud ed Isole dove permane un clima estivo con temperature bollenti!

La tendenza meteo per il weekend del 7 e 8 giugno è nel segno dell'anticiclone africano lungo tutto lo stivale. Sole e caldo da Nord a Sud anche se, stando alle attuali proiezioni, nelle regioni settentrionali potrebbe registrarsi un aumento della instabilità con il rischio di fenomeni temporaleschi nella giornata di domenica.

Da segnalare anche una intensificazione del caldo con le temperature che aumenteranno di anche 6-8° rispetto alle medie del periodo con picchi di 30° e 35° in Sardegna e regioni centrali. Come sempre per conferme e maggiori dettagli vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.