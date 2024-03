Meteo Pasquetta 2024, che tempo farà da Nord a Sud: le ultime tendenze

Cosa dicono le previsioni meteo per Pasquetta 2024 e che tempo farà da Nord a Sud? Dobbiamo prepararci a quella che sembrerà essere una Italia divisa in due. Dopo giorni di maltempo, venerdì Santo e domenica di Pasqua al Centro-Sud si profila una fase di tempo più stabile, grazie alla rimonta di un promontorio di matrice africana, che dovrebbe favorire tempo buono, con solo alcuni annuvolamenti passeggeri ad alta quota. A Pasquetta? Nord e una parte del Centro faranno i conti con il maltempo. Ecco i dettagli.

Meteo Pasquetta 2024: le previsioni dei prossimi giorni

Come tradizione vuole a Pasquetta, di solito, si rischia di veder il pic-nic o la grigliata andare all'aria a causa del maltempo. Così in questo periodo gli occhi di tutti sono puntati sulle previsioni meteo per Pasquetta 2024 per vedere se sarà un'altra giornata che finirà tra i meme sui social o se potremo gioire per la possibilità di poter fare una gita fuori porta, una grigliata con gli amici o un pic-nic all'aria aperta con la famiglia.

Le previsioni meteo segnalano giorni ricchi di instabilità dove l'Italia risulterà essere divisa in due. Il Nord resterà maggiormente esposto al flusso umido e instabile atlantico, alimentato da una vasta depressione stazionaria tra l’Oceano e l’Europa occidentale e in seno alla quale si muoveranno altri sistemi nuvolosi. Il tempo, di conseguenza, sarà tra il variabile e l’instabile con occasione per alcune isolate precipitazioni, più probabili a ridosso della fascia alpina e prealpina, specie quella di Nord-Ovest.

Tra la sera di sabato 30 marzo e la mattina di domenica 31 marzo, ovvero la domenica di Pasqua, ci sarà un ulteriore peggioramento del tempo sulle regioni settentrionali e sulla Toscana . Tutta colpa della perturbazione numero 13 del mese che porterà piogge, rovesci e nevicate nelle Alpi oltre 1700-2200 metri. Seguirà una breve tregua e poi sopraggiungerà un’altra perturbazione, la numero 14 del mese e anche l’ultima di marzo.

Cosa accadrà? Già dalla sera del giorno di Pasqua le regioni nord-occidentali e poi, da lunedì di Pasquetta, un po’ tutto il Nord e la Toscana, e più marginalmente il resto del Centro e la Sardegna, dovranno fare i conti con precipitazioni localmente abbondanti. Quota neve sulle Alpi sopra i 1500 metri.

Brutto tempo a Pasquetta?

Ci sarà brutto tempo a Pasquetta 2024? Sì, ma non per tutta Italia. Vi saranno sbalzi termici con caldo anomalo con 30 gradi al Sud e sulle Isole, poi nuovo raffreddamento ad inizio aprile. Il Nord far i conti con due diverse perturbazioni, pioggia e nuova neve in quota, il Sud e le Isole tra venerdì e domenica invece avranno bel tempo e temperature comprese tra tra 25 e 30 gradi.

A partire dalla Pasquetta, invece, vi sarà un possibile nuovo raffreddamento a cominciare dalle regioni più occidentali, per l’ingresso di aria più fredda nord atlantica al seguito della perturbazione numero 14. La giornata trascorrerà all'insegna del maltempo nelle regioni sopra citate, mentre del sole e del caldo nelle altre. Seguiranno però nuovi aggiornamenti maggiormente dettagliati.