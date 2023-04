Meteo, Pasqua e Pasquetta tra temporali e freddo: ecco dove

Il lungo weekend pasquale si preannuncia poco rassicurante sotto il profilo meteo, con il fronte freddo che dal Nord Europa si sta spostando sull'Italia centro-settentrionale, portando pioggia, temporali e temperature ben al di sotto della media di periodo.

Meteo, Pasqua tra piogge e rovesci

Le nubi che - nella giornata di oggi - daranno origine a precipitazioni sparse un po' su tutto lo stivale, sono destinate a farci compagnia anche nella giornata di domani, domenica 9 aprile. Pasqua sarà quindi all'insegna dell'instabilità, con la perturbazione numero 2 di aprile che - transitando sul nostro Paese - porterà già nelle prime ore del mattino possibili piogge o rovesci in Romagna, regioni del medio-basso Adriatico, alta Toscana, Calabria tirrenica e Messinese.

Nel pomeriggio locali piogge e brevi temporali interesseranno il settore tirrenico, il versante ionico e le zone interne della penisola, con isolate precipitazioni possibili anche sul Friuli e nella Sardegna meridionale. Sul medio-basso Adriatico tendenza a lieve miglioramento.

Meteo Pasquetta, giornata ideale per le gite fuori porta?

La tendenza meteo per lunedì 10 aprile - giorno di Pasquetta - vede gran parte del Paese interessato da un lento ma graduale miglioramento con un temporaneo aumento della pressione. Qualche nuvola nelle prime ore del mattino interesserà il versante medio Adriatico, con il trascorrere delle ore lascerà il posto a un tempo prevalentemente soleggiato. La giornata di Pasquetta vedrà tempo tranquillo e abbastanza soleggiato al Centro-Nord, in Sardegna, nelle coste campane e nel sud-ovest della Sicilia.

Non sarà invece la giornata ideale per una gita fuori porta sul resto del Sud, dove prevarranno le nuvole associate a condizioni di instabilità con locali precipitazioni anche sotto forma di brevi rovesci o temporali. I fenomeni temporaleschi interesseranno per lo più la Puglia centro-meridionale, la Lucania, la Calabria e il nord-est della Sicilia. Le temperature - pur rimanendo sotto la media di periodo - saranno per lo più in rialzo al Centro-Nord, mentre si manterranno stabili o in lieve calo al Sud e nelle Isole.