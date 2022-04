Meteo, Pasqua e Pasquetta: ecco cosa dobbiamo aspettarci

Cosa dicono le previsioni meteo per Pasqua e Pasquetta? Cosa dobbiamo aspettarci? Sole e caldo o freddo e pioggia? Come ogni anno si guarda al meteo con grande interesse per la domenica ma anche per scoprire se il giorno di Pasquetta si potranno fare le classifiche gite fuori porta o le grigliate in giardino con amici e parenti. Ecco le tendenze per i prossimi giorni. A quanto pare il sole e l'aria calda di cui si è beneficiato durante la settimana lasceranno il posto a una debole perturbazione con aria più fredda.

Le previsioni meteo di Pasqua e Pasquetta: da sabato a lunedì

Le ultime previsioni meteo ci annunciano che Sabato Santo, ovvero il prossimo 16 aprile 2022, una debole perturbazione sfiorerà le regioni di Nord-Est dove, dal pomeriggio, potranno svilupparsi alcuni rovesci. L'aria diventerà più fresca e le temperature torneranno a essere più somiglianti a quelle della media del periodo.

Sempre dal pomeriggio di sabato non si potranno nemmeno escludere l'arrivo di rovesci sul basso Lazio e sul Piemonte sudoccidentale. Verso sera le possibili precipitazioni, a carattere occasionale, potranno interessare anche la Sicilia orientale e la bassa Calabria.

Domenica 17 aprile, giorno di Pasqua, e lunedì 18 aprile, giorno di Pasquetta, sarà l'alta pressione ad assicurare su gran parte dell'Italia tempo stabile e prevalentemente soleggiato. In generale l'aria più fresca abbraccerà i settori orientali della Penisola e al Sud. Il giorno di Pasqua sarà ventoso al Sud e sulla Sicilia.

Pasquetta per grigliate e gite fuori porta

Lunedì di Pasquetta pare prestarsi a grigliate e gite fuori porta. Su tutta Italia, al posto del brutto tempo e della pioggia, prevarrà un cielo sereno o poco nuvoloso. Sul fronte della siccità al Nord-Ovest non si intravede alcuna variazione di rilievo almeno per tutta la seconda decade di aprile.