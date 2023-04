Meteo Pasqua e Pasquetta 2023, rischio pioggia e temperature invernali: le previsioni aggiornate

Pasqua e Pasquetta 2023 sono alle porte. Milioni di italiani sono pronti a festeggiare il lungo weekend pasquale, ma resta da capire che tempo farà? Nella giornata di sabato 8 aprile il passaggio di una nuova perturbazione porterà pioggia e rovesci al Centro-Sud. Per Pasquetta, invece, è previsto un miglioramento con un lieve rialzo delle temperature. Scopriamo le previsioni dei prossimi giorni.

Meteo Pasqua 2023: piogge e temperature in calo

Si preannuncia una Pasqua 2023 all'insegna delle piogge in buona parte d'Italia. Nonostante l'attenuarsi delle correnti fredde degli ultimi giorni e un lieve aumento delle temperature, i prossimi giorni saranno segnati dal passaggio della perturbazione n.2 di Aprile. Dopo aver colpito le regioni del Nord, nella giornata di sabato 8 aprile gli effetti della perturbazione si faranno sentire al Centro-Sud dove sono previste piogge e rovesci con un sensibile calo delle temperature. Per fortuna nel giorno di Pasquetta dovrebbe esserci una inversione di marcia: bel tempo al Centro-Nord e Sardegna con un aumento delle temperature che favoriranno così le gite fuori porta.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di sabato 8 aprile: sole e bel tempo sulle regioni di Nord-Ovest e sull'Emilia Romagna. Al Sud e nel resto del paese, invece, previsti annuvolamenti con possibili precipitazioni nelle regioni centrali, Campania, Puglia e Basilicata. Anche la neve sarà protagonista nella vigilia di Pasqua su Alpi orientali e Appennino centrale intorno a 1200 metri. In aumento le temperature. Passiamo alle previsioni di domenica 9 aprile, giorno di Pasqua: nelle prime ore del mattino temporali in Romagna, regioni del medio-basso Adriatico, alta Toscana, Calabria tirrenica e Messinese. Nel pomeriggio il maltempo toccherà il settore tirrenico, versante ionico e le zone interne della penisola con rovesci previsti in Friuli e Sardegna meridionale. Non mancherà la neve, intorno ai 1000-1200 metri, sui rilievi friulani e lungo l’Appennino centrale. Le temperature stazionarie con un lieve calo in alcune regioni.

Meteo Pasquetta 2023 in Italia: che tempo farà?

Ma come sarà il tempo a Pasquetta 2023? Nella giornata di Pasquetta, lunedì 10 aprile, clima instabile al Centro-Sud, mentre nelle regioni settentrionali e Sardegna ci sarà un aumento della pressione. Bel tempo e abbastanza soleggiato al Centro-Nord, in Sardegna, nelle coste campane e nel sud-ovest della Sicilia, mentre nuvole sparse sul medio Adriatico con il rischio di pioggia nell'interno dell’Abruzzo. Al Sud, invece, nuvole e annuvolamenti accompagnate da temporali che si faranno sentire sulla Puglia centro-meridionale, Lucania, Calabria e nord-est della Sicilia. In aumento le temperature massime al Centro-Nord, stabili o in lieve calo al Sud e nelle Isole.

Per martedì 11 aprile, invece, è previsto il passaggio di una rapida perturbazione che interesserà il Nord-Est e l’alto Adriatico con piogge e rovesci sparsi. Nel resto del paese tempo asciutto e non particolarmente soleggiato nel resto d’Italia. Da mercoledì 12 è previsto un rialzo della pressione con il ritorno di un clima stabile e prevalentemente soleggiato lungo tutto lo stivale.