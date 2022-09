Meteo, una parziale e breve tregua dal maltempo: ecco quando

L'Italia è nella morsa del maltempo. Gli ultimi giorni sono stati all'insegna della pioggia e rovesci, anche localmente intensi, che hanno causato danni e disagi in diverse regioni tra cui Toscana e Campania. Per i prossimi giorni però le previsioni delineano una situazione climatica movimentata, ma sempre nel segno dell'autunno.

Meteo, le previsioni della settimana: nuova perturbazione in arrivo

Il passaggio della perturbazione n.7 di settembre si è fatta sentire in buona parte del paese alle prese con un'ondata di maltempo senza precedenti. Pioggia, freddo e fenomeni temporaleschi intensi hanno interessato buona parte della Penisola che nelle prossime ore dovrà fare i conti con una nuova perturbazione, la n.8 di settembre in arrivo da martedì dapprima all'estremo Nord-Est, regioni tirreniche e Sardegna. Ma scopriamo nel dettaglio le previsioni meteo.

Per la giornata di martedì 27 settembre è previsto tempo perlopiù soleggiato al Nord-Ovest, lungo la fascia costiera di Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Sicilia meridionale. Nel resto del paese, invece, nuvolosità diffuse con possibili piogge nell'estremo Nord-Est, sulle regioni del versante tirrenico fino al nord-est della Sicilia e Sardegna. Le temperature subiranno un calo su Alpi e Sardegna, mentre resteranno alte al Sud e Isole con valori che potrebbero anche superare i 25%.

Per mercoledì 28 settembre, invece, il meteo delinea schiarite dalla Liguria alla Sicilia. Nuvole e piogge sono previste in Friuli Venezia Giulia, Toscana settentrionale, basso Lazio, Campania, Calabria tirrenica e Sardegna centro-occidentale. Le temperature resteranno stazionarie o al massimo in calo con una media tra i 19-23° al Centro-Nord e intorno ai 25° al Sud e Isole.

Le tendenze meteo dei giorni successivi e del weekend

Come sarà il tempo nella parte centrale dell'ultima settimana di settembre? L'Italia sarà ancora una volta travolta da un'ondata di maltempo complice il passaggio della perturbazione n.9 del mese di origine nord-atlantica in arrivo tra giovedì 29 e venerdì 30 settembre.

Previsti fenomeni temporaleschi di vario tipo ed intensità con possibili rischi e criticità nelle zone interessate: le regioni settentrionali, tirreniche e la Sardegna. Da venerdì 30 settembre il maltempo si allungherà anche verso le regioni centrali adriatiche, mentre da sabato 1 ottobre investirà il Sud e la Sicilia. La situazione dovrebbe migliorare solo da domenica 2 ottobre grazie alla rimonta dell’alta pressione. Le temperature in calo al Nord con valori tipicamente autunnali, mentre al Sud e Isole prevista una media di 25°.