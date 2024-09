Meteo, al via il mese di ottobre con tempo instabile e variabile. Torna il maltempo: ecco le previsioni

Ultimo giorno di settembre all'insegna della stabilità con sole e temperature stabili, mentre dal 1 ottobre è previsto un peggioramento con il ritorno del maltempo. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, ottobre inizia con piogge e maltempo

Bel tempo soleggiato e stabile al Centro-Sud e nuvole al Nord nell'ultima giornata del mese, lunedì 30 settembre. Da martedì 1 ottobre è previsto un aumento della nuvolosità e il ritorno del maltempo con piogge e temporali che già da mercoledì 2 ottobre interesseranno le regioni del Nord e successivamente anche quelle del Centro-Sud. Un clima instabile e variabile nei prossimi giorni complice una circolazione di bassa pressione responsabile del ritorno del maltempo. Le temperature subiranno continui sbalzi: in aumento tra martedì e mercoledì al Centro-Sud con valori anomali e fuori stagione, mentre in calo nei giorni successivi.

Ma entriamo nel dettaglio con lunedì 30 settembre: nuvole al Nord con il rischio di brevi ed isolate piogge a ridosso delle Alpi occidentali e in serata in Liguria e alta Toscana. Al Centro-Sud bel tempo con sole e temperature intorno ai 26-27°. Nella giornata di martedì 1 ottobre cielo nuvoloso al Nord e Toscana settentrionale con il rischio di piogge in Valle d’Aosta, Alpi piemontesi e tra Levante Ligure e alta Toscana. Nuvole anche tra Umbria e Marche, mentre cielo sereno al Centro-Sud. In aumento le temperature al Nord con valori intorno ai 20°, mentre al Centro-Sud picchi di anche 28-29°.

La tendenza meteo della prima settimana di ottobre: tornano le piogge

Che tempo farà nella prima settimana di ottobre? Le previsioni delineano per la seconda parte della settimana una situazione movimentata. Mercoledì 2 ottobre è previsto l'arrivo della prima perturbazione del mese che colpirà dapprima le regioni del Nord con temporali e rovesci anche intensi. A rischio le regioni di Nord-Est, l’Emilia Romagna e il settore ligure. Clima variabile anche al Centro, in Sardegna e Campania dove si non esclude il rischio di temporali. Il peggioramento del clima sarà accompagnato anche una intensificazione dei venti meridionali che faranno salire le temperature tra i 27-30°. Al Nord, invece, valori in calo.

Da giovedì 3 ottobre è prevista una circolazione depressionaria sul Mediterraneo responsabile di una ondata di maltempo che interesserà il Nord-Est, l’Emilia Romagna e tutto il Centro-Sud. Giornata soleggiata, invece, al Nord-Ovest. Tra venerdì 4 e sabato 5 ottobre è previsto un tempo instabile nelle regioni del Centro-Sud, ma l'evoluzione è ancora incerta. Al Nord è previsto un miglioramento del tempo complice l'allontanamento della perturbazione verso i Balcani. Naturalmente come sempre per conferme di questa evoluzione e maggiori dettagli vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.