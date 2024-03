Meteo: ore contate per il maltempo, l’anticiclone subtropicale si “riaffaccia” sull’Italia

Dopo settimane di piogge e rovesci torna il bel tempo in Italia. La forte ondata di maltempo che ha fatto registrare danni e disagi da Nord a Sud ha davvero le ore contate visto che nei prossimi giorni l'anticiclone subtropicale è pronto a riscaldare il nostro Paese. Ecco le previsioni meteo.

Meteo Italia, dopo il maltempo torna l'anticiclone subtropicale

L’intensa perturbazione atlantica che ha fatto registrare danni e disagi in Italia, non ultimo il crollo di un ponte sulla pista ciclopedonale Greenway che collega Voghera a Varzi, sta per lasciare definitamente il nostro paese diretta verso i Balcani. Il clima è ancora instabile e variabile con il rischio di piogge e temporali che prosegue anche nella giornata di oggi, martedì 12 marzo. Da domani questa instabilità climatica comincerà a ridursi di tanto lasciando spazio ad un clima più stabile e sereno che raggiungerà il picco da giovedì 14 marzo con il rialzo più deciso della pressione atmosferica sul Mediterraneo centrale. In arrivo bel tempo con sole e un clima decisamente più mite.

Ma entriamo nel dettaglio con oggi, martedì 12 marzo 2024: clima instabile con il rischio di piogge e rovesci su Abruzzo, Molise, basso Lazio, regioni meridionali e Sicilia e nelle prime ore del mattino anche in Sardegna. Nel resto del paese bel tempo con schiarite nelle regioni del Nord. In aumento le temperature al Nord con un lieve calo al Sud e sulla Sicilia. Nella giornata di mercoledì 13 marzo tempo stabile nelle regioni del Centro-Nord con sole e temperature miti, mentre al Sud tempo variabile con il rischio di brevi ed isolati temporali nel basso Lazio, Campania e Calabria. Le temperature in risalita con valori intorno ai 16-18°.

La tendenza meteo dei prossimi giorni di marzo 2024

Che tempo farà nei prossimi giorni? Dopo settimane all'insegna del maltempo con piogge, grandinate e nevicate abbondanti, l'Italia si prepara a vivere una fase climatica di stampo primaverile con giornate soleggiate e poco nuvolose lungo tutto lo stivale. In aumento anche le temperature che diventeranno più miti e calde a cominciare dalle regioni del Nord Italia. Da giovedì 14 marzo tempo stabile e senza piogge da Nord a Sud, anche se nelle ore più fredde del mattino non si esclude la formazione di nebbie nella bassa Val Padana.

Anche la giornata di venerdì 15 marzo è all'insegna del bel tempo con sole e temperature miti da Nord a Sud con il rischio di qualche annuvolamento solo tra Liguria e alta Toscana. Clima stabile con temperature primaverili anche nel weekend del 16 e 17 marzo con cielo soleggiato e senza piogge di rilievo.