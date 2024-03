Maltempo, crolla tratto della greenway tra Voghera e Varzi

Il maltempo ha fatto registrare danni e disagi in diverse regioni. Nelle ultime ore le forti piogge hanno causato la piena del torrente Staffora. L'acqua alta ha provocato il crollo di un ponte sulla pista ciclopedonale Greenway che unisce Voghera a Varzi. La situazione.

Maltempo, danni nell'Oltrepò: crolla un tratto della Greenway Voghera-Varzi

Piogge battenti e forti grandinate hanno causato non pochi danni in diverse regioni del Nord Italia. Danni e disagi in diverse zone tra cui l'Oltrepò Pavese dove la piena del torrente Staffora ha causato il crollo di un ponte sulla pista ciclopedonale Greenway che collega Voghera a Varzi. Durante la giornata di domenica 10 marzo un pezzo della Greenway Voghera-Varzi, il percorso ciclopedonale dell'Oltrepò pavese che segue il corso del torrente Staffora, è franato per la caduta di un ponte.

Nel fine settimana forti temporali e rovesci intensi sotto forma di grandinate hanno interessato il territorio comunale di Bagnaria (Pavia) facendo registrare un innalzamento del Staffora, un torrente della Lombardia che, formando l'omonima valle, attraversa in lunghezza tutta la zona dell'Oltrepò Pavese in provincia di Pavia.

Crolla tratto del percorso ciclopedonale che collega #Voghera a #Varzi, nell'Oltrepò Pavese: le immagini dal drone del tratto collassato nel comune di Bagnaria #maltempo pic.twitter.com/l6BUTxXW8H — Local Team (@localteamit) March 11, 2024

Greenway Voghera-Varzi: crolla un pezzo per innalzamento torrente Staffora

Il cedimento di un tratto della Greenway Voghera-Varzi a causa della caduta di un ponte si è registrato nelle ultime ore, ma per fortuna non si registrano danni a persone. Il percorso della Greenway Voghera-Varzi, che unisce i due maggiori centri dell'Oltrepò occidentale, seguendo tutta la valle del torrente Staffora, è stato inaugurato solo nel 2021. Lunga 33 chilometri, la pista ciclopedonale è sviluppata lungo la vecchia ferrovia Voghera-Varzi ed è uno dei luoghi più visitati da ciclisti ed appassionati delle passeggiate.

L'innalzamento del torrente Staffora, a Voghera (Pavia) ha richiesto anche la chiusura del ponte di via Piacenza. Non solo, chiusa al transito anche un tratto dalla strada provinciale 33 per allagamenti. E ancora una frana ha bloccato la provinciale 155 nella zona dell'Oltrepò montano.