Meteo, allerta caldo: ondate di calore da bollino rosso su 10 città in Italia per il 2 agosto

L'Italia è ancora nella morsa dell'anticiclone africano con un clima afoso e temperature bollenti. Anche per venerdì 2 agosto il Ministero della Salute ha emesso un bollettino di ondate di calore con diverse città da bollino rosso ed arancione. Ecco quali sono.

Meteo, allerta caldo: in 10 città bollino rosso

Il mese di agosto inizia nel segno dell'anticiclone africano che non molla la presa lungo il Mediterraneo garantendo un clima di stampo estivo con afa, caldo e temperature sopra la media. Fa sempre più caldo in Italia e in diverse città scatta il bollino rosso per ondate di calore comunicato dal Ministero della Salute. Venerdì 2 agosto il picco massimo del caldo è previsto in 10 città italiane da bollino rosso che rappresenta il livello massimo di allerta caldo. Ricordiamo che il bollino rosso indica il livello massimo di allerta meteo per il caldo ed indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche.

Ecco le 10 città da bollino rosso il 2 agosto in Italia:

Bologna,

Bolzano,

Brescia,

Firenze,

Frosinone,

Latina,

Perugia,

Rieti,

Roma,

Viterbo.

Meteo, caldo record in Italia: 2 città da bollino arancione il 1 agosto

Non solo, sempre per venerdì 2 agosto 2024 il Ministero della Salute ha comunicato ondate di calore in 2 città contrassegnate dal bollino arancione che indica il secondo livello massimo di allerta caldo. Il bollino arancione, infatti, indica temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione particolarmente suscettibili. Ecco le 2 città:

Bari,

Campobasso.

Il mese di agosto si preannuncia caldo e all'insegna dell'anticiclone africano. Per questo motivo ricordiamo i 10 consigli comunicati dal Ministero della Salute per affrontare al meglio le ondate di calore.