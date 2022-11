Meteo, nuova settimana tra anticiclone africano e una perturbazione atlantica

Inizio di settimana all'insegna del bel tempo, ma tra mercoledì e giovedì è in arrivo una nuova perturbazione che interesserà principalmente le regioni del Nord e Toscana. Ecco le previsioni dei prossimi giorni.

Meteo, ritorna l’alta pressione di matrice africana in Italia

Il vortice ciclonico ha lasciato l'Italia allontanandosi verso la Grecia e la Turchia in concomitanza con il ritorno del bel tempo. L'inizio della seconda settimana di novembre, infatti, è all'insegna del ritorno dell’alta pressione di matrice africana che riporterà in tutta Italia condizioni di stabilità atmosferica con un rialzo della temperature diurne che si assesteranno su valori superiori alle medie stagionali. Tra mercoledì 9 e giovedì 10 novembre è attesa una nuova perturbazione atlantica, la n. 3 del mese, che porterà pioggia sul Nord Italia e Toscana e neve sulle Alpi solo ad alta quota oltre i 2000 metri. Nel resto del paese persiste l'alta pressione con temperature intorno ai 20° e picchi di 25 gradi.

Meteo, torna la pioggia e il maltempo al Nord

Da martedì 8 novembre le previsioni segnalano la presenza di nuvole in Liguria, Lombardia, Piemonte orientale, Emilia, Vento occidentale, Toscana, Umbria e alto Lazio. Nel pomeriggio previste anche piogge in Liguria, mentre nel resto del paese tempo perlopiù soleggiato con cielo sereno. Al Nord e Toscana nubi e piogge con temperature minime inferiori ai 10 gradi al Centro-Nord. Per mercoledì 9 novembre si segnala un indebolimento dell'alta pressione sulle regioni settentrionali complice l'arrivo di una perturbazione atlantica che causerà fenomeni temporaleschi nella zona del Nord-ovest. Nuvole e tempo incerto in quasi tutte le regioni settentrionali e Toscana, bel tempo sul resto del paese con qualche possibile annuvolamento in Umbria e Lazio.

La situazione peggiorerà in Lombardia e sulle Alpi occidentali, ma anche sul Piemonte orientale e su settori occidentali di Trentino Alto Adige e Veneto. Temperature perlopiù in calo quasi ovunque seppur con punte comprese tra i 20-21° al Centro e 22-24 al Sud e Isole. Durante il fine settimana è previsto il passaggio un vortice di bassa pressione associato a una massa d’aria più fresca in arrivo dai Balcani verso l'Italia con un possibile raffreddamento e una variabilità diffusa.