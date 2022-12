Meteo: nuova perturbazione tra giovedì e venerdì. Ecco dove pioverà

Una nuova perturbazione è in arrivo sull'Italia. L'ultima settimana del 2022 si preannuncia segnata dal passaggio di una perturbazione, ma attenzione si tratta di un momento, visto che gli ultimi giorni dell'anno saranno dominati dall'anticiclone nord-africano. Ecco le previsioni dei prossimi giorni.

Meteo Italia, come sarà il tempo negli ultimi giorni del 2022?

L'Italia è nel pieno dell'anticiclone nord-africano che da settimane soffia da Nord a Sud portando la colonnina di mercurio a temperature al di sopra dei valori della media del periodo. Negli ultimi giorni del 2022 però ci sarà una momentanea tregua dal punto vista climatico visto che è previsto il passaggio di una debole e veloce perturbazione che interesserà principalmente alcune regioni portando così nuovamente piogge e rovesci. Gli effetti della perturbazione si faranno sentire soprattutto nelle giornate di giovedì 29 e venerdì 30 settembre, mentre per il weekend di Capodanno è previsto il ritorno dell'alta pressione.

L'anticiclone si conferma l'indiscusso protagonista della fine del 2022 con temperature e clima mite complice anche la presenza di una massiccia massa d'aria mite che segnerà temperature di gran lunga superiori ai valori del periodo. Sole e bel tempo quasi ovunque nel giorno di Capodanno, unica eccezione le regioni del Nord dove è previsto un fine settimana grigio complice la presenza di nubi e nebbie.

Meteo, le previsioni degli ultimi giorni del 2022

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni degli ultimi giorni del 2022. Per la giornata di giovedì 29 dicembre sono previste: annuvolamenti al Nord e sulle regioni tirreniche, con temporali in Liguria, Emilia Occidentale, pianura lombarda, Venezia Giulia, Alta Toscana. La fase temporalesca, con il passare delle ore, raggiungerà anche il basso Veneto e Friuli. Nel resto del paese tempo perlopiù soleggiato. Le temperature massime subiranno un lieve aumento al Nord-Est e lungo le regioni centrali adriatiche.

Venerdì 30 dicembre, invece, bel tempo e sole lungo tutto lo stivale. La fine del 2022 sarà all'insegna del sole e temperature primaverili al Sud e Isole. Qualche nuvola nel resto del paese con qualche isolata pioggia in Liguria e alta Toscana. Non mancherà poi la neve prevista in valle d’Aosta oltre i 1.800-2.000 metri. L'alta pressione e l'anticiclone nord-africano subiranno un momentaneo stop tra giovedì 29 e venerdì 30 per il passaggio di una debole perturbazione che colpirà le regioni del Centro-Nord. Nessuna variazione per quanto riguarda le temperature che si manterranno al di sopra della media del periodo con picchi di anche 19-20 gradi in Calabria, Sicilia e Sardegna. Il weekend di Capodanno, invece, segna il ritorno dell'anticiclone nord-africano con sole, bel tempo e temperature miti.