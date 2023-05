Meteo, nuova ondata di maltempo in arrivo? Ecco quando e dove

L'Italia dopo giorni di sole e clima stabile dovrà fare i conti con il passaggio di una nuova perturbazione che porterà il maltempo in diverse zone del paese. Da domenica, infatti, maltempo al Nord con piogge e rovesci, ma la situazione dovrebbe peggiorare anche al Centro-Sud. Ecco le previsioni meteo.

Meteo Italia, instabilità e il ritorno della pioggia dopo il weekend

Nelle prossime ore il clima in Italia sarà ancora condizionato dalla presenza dell'alta pressione con tempo stabile e soleggiato da Nord a Sud. Tutto cambia da domenica 7 maggio con il passaggio della perturbazione n.1 del mese che interesserà dapprima le regioni del Nord con piogge e rovesci che coinvolgeranno le zone delle Alpi, ma anche diverse aree della Pianura Padana. Al Centro-Sud il tempo resterà più o meno uguale con sole, bel tempo e temperature miti.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, sabato 6 maggio 2023: cielo quasi ovunque sereno o poco nuvoloso. Dalle prime ore del pomeriggio previsti annuvolamenti e qualche isolato rovescio sull'Appennino. Le temperature massime subiranno un lieve calo nelle zone di Nord-Est. Per la giornata di domenica 7 maggio, invece, torna il maltempo al Nord con rovesci e temporali, anche intensi, sul settore alpino e sull’alta Pianura Padana. Al Centro-Sud persiste ancora un tempo parzialmente soleggiato ad eccezione della Sardegna dove potrebbero registrarsi dei rovesci isolati. Le temperature in calo al Nord-Ovest, mentre in aumento al Sud e in Sicilia con picchi compresi tra 21 e 27 gradi.

Meteo, la tendenza dei giorni successivi: che tempo farà in Italia?

Ma come sarà il tempo nella seconda settimana di maggio? Lunedì 8 maggio gli effetti della perturbazione n.1 del mese si faranno sentire non solo nelle regioni del Nord tra cui Lombardia, Emilia Romagna e Liguria, ma interesserà anche Sardegna, Sicilia e Appennino centrale. Anzi nella notte tra lunedì e martedì rovesci intensi sono previsti proprio in Sicilia.

Martedì 9 maggio tempo perlopiù instabile nelle zone interne del Sud e della Sicilia, ma nel pomeriggio tutto sarà condizionato dall'arrivo di una veloce e attiva perturbazione atlantica che interesserà dapprima le zone del Nord-ovest e poi il settore alpino riportando il maltempo lungo tutto lo stivale. Si preannuncia una settimana, climaticamente parlando, movimentata con piogge e rovesci che non intaccheranno però le temperature che resteranno stazionarie.