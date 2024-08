Meteo, attesa nuova ondata di calore ma anche temporali: ecco dove

Cosa dicono le ultime previsioni meteo per i prossimi giorni? Per la fine del mese di agosto dovremo fare i conti con il caldo intenso e l'afa, ma pure con temporali, anche forti, che potranno far attenuare le temperature nelle varie località colpite dal maltempo. Ecco tutti i dettagli.

Meteo, le previsioni: giornate tra caldo, afa e temporali anche forti

Le previsioni meteo per l'ultima settimana di agosto segnalano un inizio all'insegna dell’indebolimento dell’Anticiclone Africano per colpa del transito della coda di una perturbazione atlantica al Nord che sarà responsabile, nelle prossime ore, di una fase di tempo molto instabile con temporali dapprima sulle regioni settentrionali e successivamente anche al Centro-Sud.

Grazie alla quinta perturbazione del mese di agosto si potrà beneficiare di un’attenuazione dal caldo intenso e dell’afa, anche se solamente temporanea. Passata la perturbazione le temperature torneranno in rialzo. La vera protagonista sarà pertanto una nuova espansione dell’alta pressione africana sull’Italia.

Tutti i dettagli per i prossimi giorni

Cosa ci attende? Nello specifico martedì 27 agosto 2024 avremo su tutta l'Italia tempo molto variabile, con un cielo irregolarmente nuvoloso; l’instabilità più diffusa darà luogo a rovesci e temporali al Nord, al Centro-Sud e in Sicilia, sia sui rilievi che in pianura, ma con sconfinamenti possibili anche verso le aree costiere. Non si escludono fenomeni forte, con grandinate e colpi di vento. Visto il maltempo l'alta pressione si indebolirà, ma il contesto sarà comunque segnato da temperature sopra la norma.

Mercoledì 28 agosto vi sarà tempo instabile su Sicilia e Calabria con probabili temporali fin dal mattino. Instabilità nelle ore centrali del giorno anche nelle zone interne e montuose del Sud. Per il resto al Centro-nord e Sardegna il tempo tornerà più stabile e le temperature torneranno a salire.

Nei giorni a seguire, fino alla fine del mese di agosto, l'atmosfera diverrà più stabile con solo qualche residuo temporale nel basso Tirreno con nuvolosità irregolare e qualche rovescio. Insomma il tempo sarà pienamente estivo con temperature in ulteriore aumento e comprese tra i 31 e i 37 gradi.