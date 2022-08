Meteo, nuova ondata di caldo dal Nord Africa, temperature fino a 38° da giovedì

Nuova ondata di caldo. Ecco ciò che ci annunciano le previsioni meteo segnalando che le temperature saliranno fino a 38° da giovedì 4 agosto 2022. Cosa dovremo aspettarci? Ecco tutte le ultime news riguardanti le previsioni del tempo.

Previsioni meteo: la quinta ondata di caldo

Ciò che annunciano le ultime previsioni è il ritorno sull'Italia della canicola. Ci attende pertanto la quinta ondata di calore di questa eccezionale estate. A pilotarla è sempre l’alta pressione di matrice africana. I prossimi giorni saranno ancora una volta roventi. Il termometro, per fortuna, non raggiungerà i valori estremi della precedente ondata, ma toccherà in ogni caso 37-38 gradi.

Le regioni più calde saranno in primis quelle occidentali. Venerdì 5 agosto vi sarà il picco al Nord mentre tra sabato 6 e domenica 7 al Centro-Sud.

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni

Che tempo farà mercoledì 3 agosto? Il sole splenderà su tutta Italia, gli unici annuvolamenti di rilievo interesseranno, nel pomeriggio, le aree montuose. Le temperature inizieranno a salire e le aeree più calde risulteranno essere quelle tirreniche e le Isole.

Da giovedì il rinforzo dell’Anticiclone nord africano - che se in maniera un po’ più debole rispetto all’ultima ondata di caldo - porterà le temperature a salire ancora. Si potranno, però, verificare, temporali sulle zone Alpine. Giovedì 4 agosto potrà però piovere anche tra i rilievi della Sicilia e della Calabria. Le temperature si attesteranno su valori di 30-31 gradi lungo le coste, mentre dai 34 ai 37 gradi nelle zone interne.

Venerdì 5 agosto sarà il giorno più caldo al Nord con temperature che raggiungeranno anche i 38-39 gradi. Sarà poi ancora possibile una situazione di instabilità pomeridiana con temporali di calore sulle Alpi e sulla parte meridionale dell’Appennino, precisamente dal basso Lazio in giù con qualche fenomeno anche nelle zone interne delle Isole.

Nel fine settimana le temperature rimarranno elevate. L’atmosfera diventerà però più instabile al Nord.