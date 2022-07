Meteo, una nuova ondata di caldo africano in arrivo: ecco quando

La breve ondata di maltempo che ha fatto registrare danni e disagi in diverse zone del Sud è stata solo passeggera, visto che in queste ore la situazione è in miglioramento. Bel tempo e sole, infatti, sono gli indiscussi protagonisti del secondo weekend di luglio all'insegna di un caldo sopportabile. La situazione peggiorerà con l'arrivo di una nuova ondata di caldo africano. Ecco quando.

Meteo, torna l'anticiclone africano: in arrivo la quarta ondata di caldo dell'estate

Dopo la fase temporalesca che ha interessato le regioni del Sud Italia è oramai un ricordo, visto che lungo tutto lo stivale è tornato il bel tempo con un clima tipicamente estivo. La perturbazione atlantica ha smorzato la lunga ed intensa ondata di calore dell'anticiclone africano complice una massa d’aria più fresca che si farà sentire ancora oggi nelle regioni del Centro-Sud. Le temperature sono in leggero calo, ma sono destinate ad aumentare nuovamente con l'arrivo della prossima settimana.

Se la giornata di domenica 10 luglio è all'insegna del sole con qualche possibile pioggia e annuvolamento all’estremo Nord-Est, la seconda settimana di luglio parte nel segno dell'alta pressione con temperature invariate. Lunedì 11 luglio possibili temporali sono previsti sulle Prealpi lombarde, orientali e le Alpi occidentali, mentre martedì 12 le previsioni meteo segnalano rovesci sui rilievi del Centro, in particolare tra Abruzzo e Lazio e sull'Appennino meridionale. Tutto cambia da mercoledì 13 luglio complice la circolazione atmosferica che porterà una nuova ondata di calore.

L'Anticiclone africano torna in Italia: caldo e temperature da record

Dopo un fine settimana estivo, ma con temperature sopportabili, l'Italia sarà travolta da una nuova ondata di calore. L'emergenza idrica resta un problema da affrontare, visto che nella prossima settimana non si segnalano precipitazioni; anzi dal 14-15 luglio le previsioni meteo delineano una nuova eccezionale ondata di caldo sull’Italia con punte di 40 gradi anche in Val Padana.

La seconda parte della settimana di luglio, infatti, è all'insegna dell'alta pressione e del ritorno dell'anticiclone africano che comporterà un aumento della temperature dapprima nelle regioni del Nord poi in quelle tirreniche ed infine in Sardegna. E' chiaro che saremo nel pieno della quarta ondata di caldo africano dell'estate 2022 che riguarderà tutto il paese.