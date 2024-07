Meteo, nuova allerta caldo con bollino arancione in Italia: l’avviso del Ministero della Salute per il 25 luglio

Nonostante il passaggio di una doppia perturbazione atlantica che ha fatto registrare danni e disagi in diverse regioni del Nord e del Sud, in Italia continua a fare caldo anche se l'afa è in attenuazione. Intanto il Ministero della Salute ha diramato un nuovo bollettino di ondate di calore per la giornata di giovedì 25 luglio 2024. Ecco dove.

Caldo afoso in Italia: quali sono le città da bollino arancione il 25 luglio?

Caldo e afa in attenuazione in Italia complici gli effetti delle perturbazioni atlantiche che hanno riportato piogge e maltempo lungo tutto lo stivale. La calura delle ultime settimane, infatti, è diminuita con un abbassamento anche dei tassi d'umidità che hanno riportato le temperature verso valori in linea con la media del periodo. Per la giornata di giovedì 25 luglio 2024 è stata ugualmente comunicato un bollettino di ondate di calore da parte del Ministero della Salute. Questa volta però il grande caldo è previsto in una sola città dove scatta il bollino arancione che corrisponde al livello 2 di allerta caldo. Rico

Il bollino arancione, infatti, corrisponde a temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione particolarmente suscettibili. Ma dove è prevista l'ondata di calore? La sola città da bollino arancione è Genova.

Caldo in attenuazione nella giornata di giovedì 25 luglio 2024 con una sola città da bollino arancione e nessuna da bollino rosso che ricordiamo rappresenta il livello massimo di allerta caldo. Si tratta di una "tregua" temporanea dal grande caldo, visto che nel fine settimana è prevista la rimonta dell'alta pressione con l'anticiclone nord-africano che farà nuovamente impennare nuovamente le temperature.

In arrivo una nuova ondata di calore in partenza tra venerdì 26 e domenica 28 luglio con temperature destinate a superare i 35°. In vista dei prossimi bollettini di ondata di calore, il Ministero della Salute ha stilato un decalogo con 10 pratici consigli da seguire per affrontare al meglio il grande caldo. Ecco i consigli: