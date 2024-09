Meteo, neve in arrivo: ecco dove, quote previste e tutte le informazioni utili

Così come preannunciato nelle previsioni meteo la neve è tornata ad imbiancare le montagne d'Italia. Quanta neve è ancora in arrivo? Dove cadrà? Nelle ultime ore, infatti, la tempesta Boris sta portando un forte maltempo sull'Italia e le temperature stanno subendo un brusco calo da Nord a Sud, favorendo, sulle vette più alte il ritorno della Dama Bianca.

Meteo, neve in arrivo: dove cadrà nelle prossime ore?

Secondo le ultime previsioni meteo dobbiamo attendere altra neve in arrivo. Quando? Oggi, sabato 14 settembre, avremo: tempo in miglioramento con schiarite anche ampie soprattutto al Nord-Ovest, in Sardegna e sulle regioni del versante tirrenico. Un po’ di nuvolosità variabile e irregolare nelle altre zone con qualche pioggia isolata al mattino sul Gargano e tra il nord della Sicilia e il sudovest della Calabria. Nel pomeriggio, invece, si svilupperanno locali precipitazioni tra Veneto orientale e Friuli Venezia Giulia e nelle Alpi orientali di confine. In questo caso la quota neve sarà oltre i 1500 metri circa. Le temperature massime saranno invece in rialzo al Centro-Nord e in Sardegna, ma comunque ancora al di sotto delle medie stagionali mentre registreranno un ulteriore calo al Sud e Sicilia.

Cosa succederà domenica 15 settembre? La giornata di festa segnerà l’allontanamento definitivo della perturbazione attualmente presente sull’Italia e il nostro Paese sarà raggiunto da correnti più stabili e asciutte in quota che favoriranno una giornata prevalentemente soleggiata su gran parte dell’Italia. Un po’ di nuvolosità irregolare potrà ancora scorrere sull’estremo Nordest, sul medio e basso Adriatico e sul basso Tirreno con le ultime brevi piogge modeste lungo le coste adriatiche della Puglia, nel Reggino e nel nord della Sicilia.

Le temperature registreranno dei rialzi nelle Alpi, nel settore ligure, in quello tirrenico e in Sardegna, ma in generale rimarranno sotto le medie stagionali. Non è prevista, pertanto, per la giornata di domenica, altra neve.

Le tendenze per la prossima settimana: niente neve?

La nuova settimana vedrà altra neve cadere sulle Alpi? Le tendenze ad oggi sono ancora tutte da confermare. A quanto pare si configurerebbe il consolidamento di un corridoio di alta pressione esteso dal medio Atlantico fino alla Scandinavia che farà da blocco verso le correnti atlantiche ed isolerà più a sud una circolazione di bassa pressione con centro tra i Balcani e il Mediterraneo centrale. Anche l’Italia quindi subirà l’influenza di questa circolazione con una massa d’aria ancora un po’ fresca per la stagione.

Probabilmente lunedì 16 il tempo sarà asciutto con poche piogge sulle regioni del medio Adriatico, in Calabria, Sicilia e a ridosso delle Alpi occidentali. Nella giornata di martedì 17 il tempo potrà invece peggiorare in modo più significativo al Sud e nelle Isole con piogge o rovesci sparsi anche temporaleschi. Insomma non sono previste, al momento, ulteriori nevicate.