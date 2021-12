Si preannuncia un weekend all'insegna del freddo in buona parte dell'Italia. Ad una settimana dalla vigilia di Natale, le previsioni meteo per sabato 18 e domenica 19 dicembre 2021 segnalano l'arrivo di un vortice di aria fredda con gelo e possibile neve su tutto lo stivale. Ecco nel dettaglio cosa c'è da aspettarsi per il fine settimana.

Meteo, le previsioni di sabato 18 dicembre

La giornata di sabato 18 dicembre 2021 sarà all'insegna del freddo, gelo e in alcuni casi nevicate sopra i 700 e 1000 metri d'altezza. Le previsioni meteo, infatti, segnalano l'arrivo di nuvole sulle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise e buona parte del Meridione. In alcuni casi le nubi saranno accompagnate anche da una serie di rovesci di diversa intensità in particolare su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Non solo, l'abbassamento delle temperature potrebbe causare anche l'arrivo delle neve in queste regioni al di sopra dei 700-1000 metri. Cosa è previsto, invece, nel resto del Paese? Al Nord la situazione non è certo migliore con temperature fredde e banchi di nebbia, in particolare nelle zona di pianura, sin dalle primissime ore del mattino.

L'arrivo del freddo e del gelo sarà accompagnato anche da un brusco calo della colonnina di mercurio con le temperature massime in forte diminuzione in particolare nelle Regioni del Sud Italia investite anche da forti venti di Grecale o Tramontana. Le previsioni, inoltre, parlano anche di raffiche di vento di burrasca di 70-80 km/h e mari agitati.

Meteo, le previsioni di domenica 19 dicembre

Per fortuna la giornata di domenica 19 dicembre 2021 sembra iniziare con una situazione climatica migliore. Le previsioni meteo, infatti, segnano un leggero miglioramento, anche se permane uno stato di freddo e gelo seppur accompagnato dalla presenza del sole.

Sarà una domenica di sole e nuvole nelle regioni del Sud, ma non si segnala la presenza di piogge abbondanti. Infine le previsioni meteo segnalano per tutta la giornata il presentarsi di cielo sereno o poco nuvoloso su buona parte dell'Italia ad esclusione della zona della Pianura Padana dove sono previsti banchi di nebbia.