Meteo, neve a Capodanno? Una perturbazione in arrivo stravolge il clima in Italia

L'alta pressione continua ad interessare l'Italia anche se nei prossimi giorni è previsto un piccolo stravolgimento climatico complice il passaggio di una perturbazione che segna il ritorno di piogge e neve. In calo anche le temperature con valori sempre al di sopra della norma. Ecco le previsioni meteo.

Meteo, nuvole in aumento in Italia: le previsioni fino a Capodanno

Clima stabile e asciutto in Italia per la presenza insistente dell'alta pressione sul Mediterraneo Occidentale. Piogge e correnti di aria gelida ancora lontane dall'Italia con le temperature che si assestano su valori ben oltre la media del periodo e lo zero termico sopra i 3000 metri di quota. Una fine di dicembre senza piogge e nevicate, anche se in diverse regioni sono previste giornate senza sole ma con nuvole e cielo grigio. Qualcosa comincia a cambiare da giovedì 28 dicembre con il passaggio di una debole perturbazione atlantica che segna il ritorno di fenomeni temporaleschi nelle regioni di Nordovest e Toscana. Ancora incerta la tendenza meteo degli ultimi giorni di dicembre, anche se l'arrivo di una perturbazione potrebbe portare un maltempo generale sin dai primi giorni del nuovo anno.

Ma passiamo alle previsioni meteo. Dopo la giornata di mercoledì 27 dicembre 2023 con prevalenza di sole e bel tempo in buona parte del paese, ad eccezione della Liguria dove si registrano deboli piogge, da giovedì 28 dicembre 2023 nuvole in aumento in buona parte delle regioni del Centro-Nord. Piogge e rovesci tornano in Lombardia, Venezia Giulia, Levante Ligure e Toscana. Bel tempo e sole sul medio e basso Adriatico, sul settore ionico. In calo le temperature, ma sempre su valori al di sopra della media del periodo.

Meteo, la tendenza degli ultimi giorni di dicembre: che tempo farà a Capodanno?

Gli ultimi giorni di dicembre saranno segnati ancora dall'alta pressione nonostante la presenza di una serie di perturbazioni nel Nord Europa che si manteranno ben lontane dal Mediterraneo. L'alta pressione, infatti, dovrebbe continuare a proteggere l'Italia dall’arrivo di perturbazioni anche negli ultimi giorni dell’anno. Tempo stabile lungo tutto lo stivale con giornate grigie e nuvolose; in particolare al Nord, regioni tirreniche e del versante adriatico è previsto un peggioramento del clima tra venerdì 29 e sabato 30 dicembre 2023.

Le previsioni meteo degli ultimi giorni dell'anno delineano l'assenza di sole, ma nuvole e cieli coperti da Nord a Sud. Piogge e rovesci in arrivo tra giovedì 28 e venerdì 29 dicembre in buona parte del Nord, ma anche Toscana, Liguria e Friuli-Venezia Giulia. Non si escludono poi deboli piogge anche sul versante tirrenico. La giornata di San Silvestro, domenica 31 dicembre 2023, sarà interessata dall'arrivo di una perturbazione diretta dapprima nelle regioni del Nord e poi in estensione dal 1 gennaio 2024 anche nelle regioni dell Sud. Scarse le piogge con qualche fenomeno breve solo nel settore Ligure, in Lombardia, sulle Alpi, su Venezie, settore tirrenico e Campania. Le temperature massime in lieve calo nelle Alpi e al Nord-Ovest. Una notte non fredda quella di Capodanno da trascorrere tra brindisi e festeggiamenti. Le previsioni meteo di lunedì 1 gennaio 2024 delineano una giornata nuvolosa in buona parte d'Italia con il rischio di piogge e rovesci sul Friuli-Venezia Giulia, regioni tirreniche peninsulari e Sardegna. Non solo prevista anche una intensificazione dei venti al Centrosud.