Oramai è ufficiale: torna l'inverno in Italia. Dopo un caldo anomalo che ha accompagnato la fine del 2021 e l'ingresso nel 2022, è in arrivo una forte perturbazione nei prossimi giorni accompagnata da pioggia, vento e neve. Vediamo le previsioni del tempo nel dettaglio.

Meteo, perturbazione nord atlantica riporta la neve

Le previsioni meteo per i prossimi giorni sono all'insegna di uno stravolgimento climatico con lo stivale colpito da una perturbazione nord atlantica con tanto di vento e aria fredda di origine artica. Il freddo torna protagonista in tutte le Regioni, a cominciare da quelle del Sud che nelle prossime ore saranno colpite da piogge e rovesci. Non solo, un'ondata di freddo è prevista nelle regioni del centro-nord dove le previsioni meteo dei nostri esperti segnalano possibili gelate in pianura. Ma non finisce qui, visto che tra domenica 9 e lunedì 10 gennaio 2022 l'Italia sarà interessata da una seconda perturbazione proveniente dalla Groenlandia.

Previsti temporali e clima prettamente invernale nelle regioni del Centro-Sud interessate da piogge, ma anche forti venti che causeranno anche l'innalzamento dei mari. Non solo, prevista la neve sugli Appennini, ma anche a bassa quota nelle colline del centro Italia. Scopriamo le previsioni meteo nel dettaglio per il weekend.

Meteo weekend: in arrivo aria fredda dall'Artico

Per la giornata di venerdì 7 gennaio 2022 le previsioni meteo segnalano tempo soleggiato nelle regioni del Nord e in buona parte del centro fatta eccezione per la le regioni centrali adriatiche e la Sardegna; in queste zone, infatti, sono previste dei rovesci di intensità lieve. Piogge forti, invece, su Puglia, Calabria e Sicilia. Da segnalare anche la diminuzione delle temperature in quasi tutte le regioni dello stivale con una massima prevista intorno ai 12-13°C.

Nella giornata di sabato 8 gennaio 2022, invece, nuvole e pioggia in buona parte del sud Italia. Al nord, invece, il sole lascerà spazio alle nubi e possibili nevicate in Valle d’Aosta e nelle aree alpine occidentali. In brusco calo le temperature: la colonnina di mercurio al centro-nord scenderà sotto lo zero con conseguenti gelate, mentre al Sud la temperatura massima non supererà gli 11°C.

Come sarà il tempo nei prossimi giorni? La situazione peggiorerà ancora da domenica 9 gennaio 2022 quando l'Italia sarà colpita da una seconda perturbazione accompagnata da aria fredda di origine artica. Previste deboli nevicate tra la bassa Lombardia e l’Emilia Romagna, ma anche nell’Alto Adige e nella zona nord del Veneto. Non solo, la dama bianca potrebbe imbiancare anche le aree interne e appenniniche fino ai 600-900 metri e cadere a bassa quota tra la Toscana, l’Umbria e le Marche.

Nessun miglioramento per la giornata di lunedì 10 gennaio 2022 all'insegna del maltempo in buona parte del sud Italia dove la neve potrebbe cadere fino agli 800 metri di altezza. Perturbazioni previste anche nelle regioni delle Marche, Abruzzo e Molise con nevicate fino a 400-600 metri. Infine previste raffiche di tramontana al centro sud fino a 100km/h che intensificheranno la sensazione di freddo, mentre al Nord si segnalano probabili gelate. Che dire: l'inverno è davvero tornato!